"На улице -40": украинка рассказала о жизни в одном из самых холодных городов мира (фото)

Екатерина Куликовская вместе со своей семьей живет на Аляске (США). Женщина активно ведет социальные сети, где подробно рассказывает о своем быте и делится лайфхаками, как согреться при низких температурах.

Екатерина признается, что уже третью неделю в городе, где она живет — Фербенксе, температура воздуха не поднимается выше -30 градусов. В коротком видео она рассказала зрителям, как это жить на таком холоде. Фокус обратил внимание на ее блог.

Жизнь в сплошном холоде

"Во-первых, школы еще работают. Чтобы отменила занятия, надо, чтобы было -50. Дети перестают гулять на улице, когда температура опускается ниже -28 градусов. Обязательно надо иметь балаклаву или шарф, который будет закрывать их дыхание, перчатки для холодной погоды, шапку и т.д.", — говорит мать.

Кроме того, когда на дворе -35 градусов, почти никто из местных не выключает машину: иначе машина потом не заведется. "Даже если мы едем к кому-то в гости и там 3-5-6 часов, то делаем так же", — добавляет автор видео.

Відео дня

Хотя в городе есть розетки, где можно подзарядить электромобиль. Это в частности университеты или некоторые магазины.

Катерина живет на Аляске Фото: Instagram

"Ну и самое главное: не забывайте, что здесь совсем другая влажность. Да, отморозить руки тоже можно, но сам холод ты чувствуешь немного меньше. Здесь -30, как в Украине -15 примерно", — подытожила Екатерина Куликовская.

Обсуждение истории

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Даже при такой температуре люди адаптируются и живут! Я уже и не вспомню когда у нас было -15", — написала одна из участниц обсуждения.

На Аляске прекрасные края Фото: Instagram

Другая добавила: "Блин, настоящая зима, как в детстве".

"Сухой воздух в -30 гораздо комфортнее, чем влажный в -15. Единственный минус низких сухих температур — нечувствительность к отмораживанию. Можно просто не заметить, как отморозишь уши, щеки или нос. Во влажном воздухе это сложнее сделать, ведь чувствуешь дискомфорт гораздо раньше, чем начнутся изменения", — заметил следующий зритель.

Женщина рассказывает о своей жизни в одном из самых холодных городов на планете Фото: Instagram

"В Британии едва притрусило снегом землю. Все! Все! Коллапс. Закрытые школы, экстренные оповещения. Но когда дождь и ветер сдувает с ног, то это не причина для того, чтобы дети сидели дома", — поделилась опытом еще одна пользовательница.

