"На вулиці -40": українка розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу (фото)

Катерина Куликовська разом зі своєю родиною живе на Алясці (США). Жінка активно веде соціальні мережі, де детально розповідає про свій побут та ділиться лайфхаками, як зігрітися за низьких температур.

Катерина зізнається, що вже третій тиждень у місті, де вона живе — Фербенксі, температура повітря не піднімається вище -30 градусів. У короткому відео вона розповіла глядачам, як це жити на такому холоді. Фокус звернув увагу на її блог.

Життя у суцільному холоді

"По-перше, школи ще працюють. Щоб відмінила заняття, треба, щоб було -50. Діти перестають гуляти на вулиці, коли температура опускається нижче -28 градусів. Обов’язково треба мати балаклаву чи шарф, який буде закривати їхнє дихання, рукавиці для холодної погоди, шапку тощо", — каже матір.

Крім того, коли на дворі -35 градусів, майже ніхто з місцевих не виключає машину: інакше автівка потім не заведеться. "Навіть якщо ми їдемо до когось в гості й там 3-5-6 годин, то робимо так само", — додає авторка відео.

Відео дня

Хоча в місті є розетки, де можна підзарядити електромобіль. Це зокрема університети чи деякі магазини.

Катерина живе на Алясці Фото: Instagram

"Ну і найголовніше: не забувайте, що тут зовсім інша вологість. Так, відморозити руки теж можна, але сам холод ти відчуваєш трішки менше. Тут -30, як в Україні -15 приблизно", — підсумувала Катерина Куликовська.

Обговорення історії

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Навіть при такій температурі люди адаптуються і живуть! Я вже і не згадаю коли в нас було -15", — написала одна з учасниць обговорення.

На Алясці чудові краївиди Фото: Instagram

Інша додала: "Блін, справжня зима, як в дитинстві".

"Сухе повітря в -30 набагато комфортніше, ніж вологе в -15. Єдиний мінус низьких сухих температур — нечутливість до відморожування. Можна просто не помітити, як відморозиш вуха, щоки чи ніс. У вологому повітрі це складніше зробити, адже відчуваєш дискомфорт набагато раніше, ніж почнуться зміни", — зауважив наступний глядач.

Жінка розповідає про своє життя в одному з найхолодніших міст на планеті Фото: Instagram

"У Британії ледь притрусило снігом землю. Все! Все! Колапс. Закриті школи, екстрені сповіщення. Але коли дощ та вітер здуває з ніг, то це не причина для того, щоб діти сиділи вдома", — поділилась досвідом ще одна користувачка.

