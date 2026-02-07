Українка назвала країну, де платять до $3500, щоб люди не виїжджали

Катерина Куликовська, яка з родиною живе в США, розповіла, в якому штаті містянам платять просто за проживання. За її словами, на ці гроші не варто розраховувати, якщо це єдина причина переїзду.

Катерина веде соціальні мережі, зокрема Instagram та TikTok, де розповідає про свій досвід проживання в американському Фербенксі, що на Алясці. Бувають періоди, коли температура повітря там не підіймається вище -30 градусів. Які там умови для життя, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Дивіденди для всіх мешканців Аляски платять через нафту, яку тут качають. Кожен раз сума різна: буває $2000 на людину, бувало $3500, а бувало тільки $1000 на рік", — ділиться українка.

Підводні камені

За словами Катерини, люди не знають багатьох деталей та підводних каменів, які варто враховувати, якщо надумаєте переїхати в цей віддалений американський штат.

Відео дня

Українка живе на Алясці

"Переїжджати сюди заради цих грошей точно не треба! Чому? По-перше, це дуже мало. Приблизно платять 1500 на рік на одну людину. Звісно, платять за всіх: і за малесеньких новонароджених, і за дорослих людей. Коли в тебе в родині чотири людини, то це приблизно 6 тисяч доларів. Звичайно, бувало, що платили й по 3000. Тоді це як свято", — додає вона.

"Це майже нічого"

Раніше за ці гроші, якщо велика сім’я, можна було придбати машину. Однак в наш час, за словами дівчини, "це майже нічого".

На Алясці платять за проживання Фото: Instagram

"Найголовніший мінус — ти маєш бути резидентом Аляски. Той, хто прожив на Алясці 9 місяців і більше, ніколи не був судимий, має громадянство або хоча б грін-карту. Програма U4U та всі візи — не рахуються. Тому, друзі, дивіденди не привід жити на Алясці. Ми тут не через це живемо", — підсумувала Куликовська.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія, яка зараз живе в Румунії, розповіла, як цікаво провести один день у Бухаресті й при цьому витратити не більше 50 євро. Серед рекомендованих локацій — парк Чішміджіу та Старе місто.

Чемпіон України з кікбоксингу (ICO) Іван Одинецький виїхав з України до Іспанії, а нещодавно перебрався до Таїланду. Про свій досвід спортсмен активно розповідає в соціальних мережах.

До того ж жінка розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року, чим здивувала мережу.