Всього за 50 євро: українка назвала країну ЄС, де можна дешево відпочити (фото)

Анастасія, яка зараз живе в Румунії, розповіла, як цікаво провести один день у Бухаресті й при цьому витратити не більше 50 євро. Серед рекомендованих локацій — парк Чішміджіу та Старе місто.

Українка розказала, як можна цікаво провести один день у Бухаресті й витратити не більше як 50 євро. Роликом вона поділилася на своїй сторінці @anastasiia.bucharest у TikTok.

Мандрівники часто оминають увагою Румунію на тлі інших країн ЄС. Столиця Румунії, Бухарест, вміє дивувати — особливо тих, хто подорожує з обмеженим бюджетом. Там поєднується смачна кухня, архітектурні контрасти та атмосферні прогулянки.

День у Бухаресті

Анастасія радить розпочати день у центрі міста з кави та круасана, що коштуватиме 5 євро. Смаколики можна взяти з собою у сад Чішміджіу, який через своє озеро і місток нагадує Центральний парк Нью-Йорка. Далі варто покататися на великій ковзанці просто неба. Коштує це задоволення — 14 євро.

Відео дня

Відпочинок у Румунії за 50 євро

Біля будівлі парламенту працює Музей сучасного мистецтва, де можна подивитися виставку, а також піднятися на терасу парламенту і подивитися на місто з висоти. Вхідний квиток у музей коштує 6 євро.

Прогулянка Старим містом

Крім того, слід прогулятися Старим містом. Анастасія радить завітати у сучасний книжковий магазин Carturesti, який розташований у будівлі 19 століття і має 6 поверхів. Ця книгарня є однією з найкрасивіших і найелегантніших у світі.

"Ось так можна провести насичений і небанальний день у столиці Румунії й при цьому витратити не більше ніж 50 євро", — резюмує авторка ролика.

