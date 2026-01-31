Дубай для економних: новий курорт, куди "хлинули" туристи зі всього світу

На туристичній мапі Єгипту з’явився серйозний конкурент звичним Шарм-еш-Шейху та Хургаді. Курорт Ель-Аламейн на узбережжі Середземного моря дедалі частіше порівнюють із Дубаєм та Карибськими островами через білосніжний пісок, бірюзову воду та надсучасну архітектуру.

Ель-Аламейн — частина масштабного державного проєкту Єгипту з розбудови нового культурного та туристичного хабу. На відміну від популярних курортів Червоного моря, тут панує м’якший клімат без виснажливої літньої спеки. Туристичний гід Юрій (@yuriitonn) зазначає, що атмосфера міста нагадує емірат Дубай, проте ціни залишаються на рівні звичного Єгипту.

Дубай для економних

Одна з головних переваг локації — її географічне положення. Курорт розташований неподалік Александрії та Каїра, що дає змогу мандрівникам легко поєднувати пляжний релакс із відвідуванням історичних пам’яток.

З"явився серйозний конкурент Шарм-еш-Шейху та Хургаді Фото: Threads

Крім того, на відміну від закритого Шарм-еш-Шейха, дорога з аеропорту пролягає через автентичні населені пункти, де можна побачити справжнє життя місцевих мешканців.

Відео дня

Переваги курорту

Українські туристи, які вже встигли відвідати "північний Єгипет", називають його покращеною версією знайомого відпочинку. Мандрівниця Ольга Бенюк наголошує на високій якості сервісу, нових готелях та смачній кухні. Хоча Середземне море в цій зоні не має коралових рифів із різнобарвними рибками, воно підкорює кришталевою чистотою та насиченим відтінком води.

Ель-Аламейн нагадує Дубай Фото: Threads

Важливим фактором для українців стає і контингент відпочивальників. В Ель-Аламейні майже немає російських туристів, оскільки курорт орієнтований на заможних єгиптян та гостей із Саудівської Аравії.

Експерти також радять звернути увагу на Марса-Алам — ще один напрямок, де через відсутність прямих чартерів із РФ та орієнтацію на європейський ринок (Німеччину та Італію) частка громадян з РФ залишається мінімальною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка під нікнеймом y_zharkova показала свою подорож до столиці Франції восени 2025. Цікаво, що лише авіаквиток назад обійшовся в 11 тисяч гривень.

Українка розповіла, що за пропозицією купити житло в Італії за 1 євро приховано багато нюансів.

Крім того, жінка розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року, чим здивувала мережу.