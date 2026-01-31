Дубай для экономных: новый курорт, куда "хлынули" туристы со всего мира

На туристической карте Египта появился серьезный конкурент привычным Шарм-эш-Шейху и Хургаде. Курорт Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря все чаще сравнивают с Дубаем и Карибскими островами из-за белоснежного песка, бирюзовой воды и сверхсовременной архитектуры.

Эль-Аламейн — часть масштабного государственного проекта Египта по развитию нового культурного и туристического хаба. В отличие от популярных курортов Красного моря, здесь царит более мягкий климат без изнурительной летней жары. Туристический гид Юрий (@yuriitonn) отмечает, что атмосфера города напоминает эмират Дубай, однако цены остаются на уровне привычного Египта.

Дубай для экономных

Одно из главных преимуществ локации — ее географическое положение. Курорт расположен неподалеку от Александрии и Каира, что позволяет путешественникам легко сочетать пляжный релакс с посещением исторических достопримечательностей.

Появился серьезный конкурент Шарм-эш-Шейху и Хургаде Фото: Threads

Кроме того, в отличие от закрытого Шарм-эш-Шейха, дорога из аэропорта пролегает через аутентичные населенные пункты, где можно увидеть настоящую жизнь местных жителей.

Преимущества курорта

Украинские туристы, которые уже успели посетить "северный Египет", называют его улучшенной версией знакомого отдыха. Путешественница Ольга Бенюк отмечает высокое качество сервиса, новые отели и вкусную кухню. Хотя Средиземное море в этой зоне не имеет коралловых рифов с разноцветными рыбками, оно покоряет кристальной чистотой и насыщенным оттенком воды.

Эль-Аламейн напоминает Дубай Фото: Threads

Важным фактором для украинцев становится и контингент отдыхающих. В Эль-Аламейне почти нет российских туристов, поскольку курорт ориентирован на состоятельных египтян и гостей из Саудовской Аравии.

Эксперты также советуют обратить внимание на Марса-Алам — еще одно направление, где из-за отсутствия прямых чартеров из РФ и ориентации на европейский рынок (Германию и Италию) доля граждан из РФ остается минимальной.

