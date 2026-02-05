Всего за 50 евро: украинка назвала страну ЕС, где можно дешево отдохнуть (фото)

Анастасия, которая сейчас живет в Румынии, рассказала, как интересно провести один день в Бухаресте и при этом потратить не более 50 евро. Среди рекомендованных локаций — парк Чишмиджиу и Старый город.

Украинка рассказала, как можно интересно провести один день в Бухаресте и потратить не более 50 евро. Роликом она поделилась на своей странице @anastasiia.bucharest в TikTok.

Путешественники часто обходят вниманием Румынию на фоне других стран ЕС. Столица Румынии, Бухарест, умеет удивлять — особенно тех, кто путешествует с ограниченным бюджетом. Там сочетается вкусная кухня, архитектурные контрасты и атмосферные прогулки.

День в Бухаресте

Анастасия советует начать день в центре города с кофе и круассана, что будет стоить 5 евро. Вкусности можно взять с собой в сад Чишмиджиу, который из-за своего озера и мостика напоминает Центральный парк Нью-Йорка. Далее стоит покататься на большом катке под открытым небом. Стоит это удовольствие — 14 евро.

Отдых в Румынии за 50 евро

Возле здания парламента работает Музей современного искусства, где можно посмотреть выставку, а также подняться на террасу парламента и посмотреть на город с высоты. Входной билет в музей стоит 6 евро.

Прогулка по Старому городу

Кроме того, следует прогуляться по Старому городу. Анастасия советует посетить современный книжный магазин Carturesti, который расположен в здании 19 века и имеет 6 этажей. Этот книжный магазин является одним из самых красивых и элегантных в мире.

"Вот так можно провести насыщенный и небанальный день в столице Румынии и при этом потратить не более 50 евро", — резюмирует автор ролика.

