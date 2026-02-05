Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Куда поехать на отдых

Посреди джунглей: мужчина попал в самый большой город мира, куда не ведут дороги (фото)

Город Икитос в джунглях
Перуанский город Икитос | Фото: Pixels

Перуанский город Икитос, спрятанный посреди густых джунглей Амазонии, остается одной из самых изолированных точек мира. Сюда не ведет ни одна сухопутная трасса, а единственными путями сообщения остаются авиаперелеты и речные маршруты.

Американский путешественник Сэм Сирс, который недавно посетил Икитос, поделился в своем Instagram (@themanwhosawtheworld) впечатлениями от поездки. Несмотря на то, что город с населением более полумиллиона человек отрезан от дорожной сети страны, внутри него бурлит жизнь. Правда, вместо привычных автомобилей по улицам курсируют своеобразные "такси" — около 500 тысяч тук-туков. Стоимость поездки по городу составляет около 1,5 доллара.

Магнит для туристов

Магнитом для туристов является площадь Пласа-де-Армас. Именно отсюда удобнее всего пешком добраться до набережной и основных ресторанов. Сэм замечает, что атмосфера города специфическая: рядом с комфортными заведениями на берегу Амазонки соседствуют бедные и заброшенные кварталы.

Відео дня
Икитос
Магнитом для туристов является площадь Пласа-де-Армас
Фото: Pixels

Наиболее колоритным, однако опасным местом считается район Белен с гигантским рынком под открытым небом. Посещать его путешественник советует только в сопровождении местного гида.

Советы путешественникам

  • Наличные — превыше всего, потому что рассчитаться карточкой в Икитосе почти невозможно.
  • Стоит выбирать отели вблизи центральной площади и избегать навязчивых "уличных экскурсоводов", которые требуют деньги за свои услуги.
Икитос
Путешественник предостерегает от посещения некоторых "аутентичных" племен
  • Путешественник предостерегает от посещения некоторых "аутентичных" племен (например, Кукама), где шоу для туристов часто становится схемой выманивания денег.

Как попасть в Икитос?

Самый комфортный вариант — перелет из Лимы, занимающий всего 1,5 часа. Для любителей экстрима существуют речные маршруты: путешествие на лодке из Юримагуаса длится около 2 часов, а из Пукальпы — до 5 часов по водам Амазонки.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.
  • Девушка, которую зовут Евгения Прорвина, отправилась за впечатлениями в самую бедную страну мира — Зимбабве. Она давно мечтала увидеть местные красоты, в частности водопад Виктория с высоты птичьего полета.

Продюсер проекта "Орел и решка", известная украинская путешественница Елена Синельникова, рассказала в интервью Фокусу о самых удивительных и страшных местах на планете.