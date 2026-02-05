Посреди джунглей: мужчина попал в самый большой город мира, куда не ведут дороги (фото)

Перуанский город Икитос, спрятанный посреди густых джунглей Амазонии, остается одной из самых изолированных точек мира. Сюда не ведет ни одна сухопутная трасса, а единственными путями сообщения остаются авиаперелеты и речные маршруты.

Американский путешественник Сэм Сирс, который недавно посетил Икитос, поделился в своем Instagram (@themanwhosawtheworld) впечатлениями от поездки. Несмотря на то, что город с населением более полумиллиона человек отрезан от дорожной сети страны, внутри него бурлит жизнь. Правда, вместо привычных автомобилей по улицам курсируют своеобразные "такси" — около 500 тысяч тук-туков. Стоимость поездки по городу составляет около 1,5 доллара.

Магнит для туристов

Магнитом для туристов является площадь Пласа-де-Армас. Именно отсюда удобнее всего пешком добраться до набережной и основных ресторанов. Сэм замечает, что атмосфера города специфическая: рядом с комфортными заведениями на берегу Амазонки соседствуют бедные и заброшенные кварталы.

Магнитом для туристов является площадь Пласа-де-Армас Фото: Pixels

Наиболее колоритным, однако опасным местом считается район Белен с гигантским рынком под открытым небом. Посещать его путешественник советует только в сопровождении местного гида.

Советы путешественникам

Наличные — превыше всего, потому что рассчитаться карточкой в Икитосе почти невозможно.

Стоит выбирать отели вблизи центральной площади и избегать навязчивых "уличных экскурсоводов", которые требуют деньги за свои услуги.

Путешественник предостерегает от посещения некоторых "аутентичных" племен

Путешественник предостерегает от посещения некоторых "аутентичных" племен (например, Кукама), где шоу для туристов часто становится схемой выманивания денег.

Как попасть в Икитос?

Самый комфортный вариант — перелет из Лимы, занимающий всего 1,5 часа. Для любителей экстрима существуют речные маршруты: путешествие на лодке из Юримагуаса длится около 2 часов, а из Пукальпы — до 5 часов по водам Амазонки.

