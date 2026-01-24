Рай и ад на Земле: продюсер "Орла и решки" — о стране, куда страшно ехать (фото)

Продюсер проекта "Орел и решка", известная украинская путешественница Елена Синельникова, рассказывает в интервью Фокусу о самых удивительных и страшных местах на планете.

Фокус спросил у Елены о невороятных путешествиях, интересных маршрутах, а также новом экспериментальном сезоне шоу "Орел и решка". Есть ли альтернатива Турции и Египту? Где находится самая красивая локация в Украине? Куда лучше не совать нос? Мы узнали!

Вы побывали в около 90 странах мира. Назовите страну, куда хотя бы раз в жизни должен поехать каждый, а куда никогда не поедете снова?

— На самом деле трудно выделить какую-то одну страну, потому что интересно побывать хотя бы раз в каждой, а потом уже разбираться понравилось тебе там или нет. Если говорить о большом бюджете, то это, безусловно, остров Бора-Бора во Французской Полинезии. Это настоящий рай на Земле. Если бы не "Орел и решка" и наш сезон кругосветного путешествия, мы бы туда никогда не добрались.

Відео дня

Создатель проекта "Орел и решка" Елена Синельникова в работе Фото: Helen Synelnykova | Instagram

Я мечтала о Бора-Бора еще со старта проекта, много лет. Но каждый раз, когда мы просчитывали бюджет, — это было просто нереально дорого. И только благодаря кругосветному путешествию, когда нам в любом случае нужно было пересекать Тихий океан, мы смогли позволить себе сделать остановку и съемки на Бора-Бора. Это вариант, если есть большие деньги.

Ад на Земле

Если говорить о месте, куда я бы никогда в жизни не поехала, то, думаю, большинство ваших читателей и так туда не собираются. Для меня это Бангладеш, город Дака . Мы снимали там также в сезоне кругосветного путешествия. В первую очередь из-за того, что это очень бедная страна с огромным перенаселением. Людей настолько много, что буквально некуда деваться. Почти все были чем-то заражены — с язвами на руках, и глаз просто не знал, за что зацепиться.

Бангладеш, город Дака Фото: YouTube

Поскольку мы белые и очень выделялись из толпы, то каждый хотел нас коснуться, что-то спросить, сфотографироваться. Даже требовали деньги. Было очень некомфортно снимать и местами даже страшно.

Нам там посоветовали пить джин — как защиту от инфекций. Поскольку это мусульманская страна и алкоголь не продается, мы купили джин в подпольном магазине и пять дней пили его с надеждой, что нас ничего не зацепит и мы ничем не заразимся.

Альтернатива Турции

Какую альтернативу Египту и Турции можете назвать? Эти локации очень популярны среди украинцев.

Если честно, я считаю, что вот прямо полноценной альтернативы Турции и Египту на сегодняшний день нет. Особенно, если мы говорим о соотношении цены и качества. После пандемии авиабилеты очень подорожали, и если реально смотреть на стоимость путешествий, то сильно не разгуляешься в поисках каких-то новых направлений.

Синельникова увидела почти весь мир Фото: Helen Synelnykova | Instagram

Турция и Египет — это до сих пор очень классные страны для отдыха, а Красное море в Египте, по моему мнению, вообще одно из лучших в мире — точно для дайвинга и снорклинга. Если же говорить о пляжном отдыхе и чуть большем бюджете, тогда уже можно смотреть шире.

Оман — хороший вариант для тех, кто хочет теплое море, сервис и спокойствие, но без туристической суеты.

— хороший вариант для тех, кто хочет теплое море, сервис и спокойствие, но без туристической суеты. Юг Испании для тех, кому хочется не просто лежать на пляже, а еще и гулять по городам, есть, чувствовать страну, совмещать море с впечатлениями.

для тех, кому хочется не просто лежать на пляже, а еще и гулять по городам, есть, чувствовать страну, совмещать море с впечатлениями. Занзибар в Танзании подойдет тому, кто готов лететь далеко ради настоящей экзотики, белого песка, Индийского океана и совсем другого ощущения отдыха.

Самое удивительное место в Украине

Какая локация в Украине вас больше всего удивила?

— Если говорить об "Орел и решке", то в Украине мы снимали выпуски про Киев, Львов, Одессу и Крым. В каждом было что-то удивительное, но лично для меня самое удивительное место в Украине — Бориспольская трасса на Киев. Каждый раз, когда возвращалась из какого-то путешествия, ехала в такси и понимала, что по ощущениям эта моя личная Аскания-Нова, мой тоннель любви, мой Синевир — и крепость, и остров Хортица вместе взятые.

По Вашему мнению, какое самое большое достижение "Орла и решки" как шоу?

— Без лишней скромности, абсолютно уверенно могу сказать, что мы полностью изменили взгляд и подход к путешествиям в нашей стране. До "Орла и решки" считалось, что для того, чтобы путешествовать:

нужно быть богатым;

надо обращаться в турагентства, потому что путешествия — это очень сложно.

Мы были и остаемся первыми, кто показал, что путешествовать можно недорого (ну, или очень дорого). И что делать это самостоятельно — не страшно, а даже офигенно интересно! А еще именно "Орел и решка" открыла тревел-блогинг. Это сейчас уже каждый, у кого есть смартфон с камерой и билет на самолет — тревел-блогер, который стримит каждую минуту своего путешествия. Но первыми, кто показал, что так можно делать, были именно мы.

Какие шоу и блоги на YouTube смотрите? Чем вдохновляетесь?

— Лично меня вдохновляет Антон Птушкин. Сначала, видимо, он вдохновлялся "Орлом и решкой", а теперь уже я вдохновляюсь им. Но в целом почти не смотрю тревел-блоги. Когда 15 лет снимаешь такое шоу и выдаешь по 80 эпизодов в год, точно не будешь искать на YouTube что-то туристическое.

Скандал с Бадоевой

"Орел и решка" вел целый ряд ведущих. Некоторые сейчас выбрали поддержку России, например Регина Тодоренко. Жанна Бадоева также неоднократно попадала в скандалы, называя шоу своим детищем, в частности об этой несправедливости высказывалась Нателла Крапивина. Что думаете об этой ситуации?

— Когда началась полномасштабная война, я меньше всего думала именно о ведущих и не считала нужным публично комментировать их выбор. Если человек из Украины живет, работает и поддерживает агрессора — для меня тут все очевидно и без слов. С Жанной мы не общались много лет еще до войны. С Региной были нормальные, но не близкие отношения. После 24 февраля никакого разговора между нами не было.

Новые эксперименты в "Орле и решке"

Вы перезапустили проект с использованием ИИ-технологий. Расскажите об этом подробнее. Как аудитория реагирует на отсутствие ведущих? Не потеряет ли шоу свое лицо, ведь во многом зрителям было интересно наблюдать именно за интересными людьми в кадре. Или нет?

— Я бы не называла это полноценным "перезапуском". Просто хотели примерить ИИ на себя, ведь мы молодая прогрессивная компания, где почти все на "ты" с современными технологиями. Исключение — разве что наш финансовый директор, но мы уже все скинулись ему на сенсорный телефон — без кнопок (смеется).

"Орел и решка" активно использует ИИ Фото: Helen Synelnykova | Instagram

"Орел и решка. ИИ" — это скорее творческий эксперимент. Нам интересно посмотреть, что будет дальше. Мы едва ли не первый крупный телевизионный формат в мире, который на такое решился. Это стало возможным благодаря видению нашего генерального продюсера Нателлы Крапивиной и ее продакшна RIZZ GROUP, которые создают масштабные ИИ-проекты, не имеющие аналогов. Кстати, буквально несколько недель назад Google внес их в топ 5 лучших ИИ-творцов мира после премьеры короткометражки "The Translator", которая триумфовала на крупнейшем саммите контент-мейкеров в Дубае. Это первый украинский фильм в истории, которому такое удалось. Поэтому мы все здесь немного первопроходцы.

Реакция зрителей на "Орел и Решка. ИИ" — очень разная: от "верните живых ведущих" до "наконец-то что-то нормальное". Наше шоу — прежде всего о городах и странах, а не о ведущих. С помощью ведущих мы просто доносим до людей всю самую интересную информацию.

Никогда не были в Мавритании

Почему именно такой выбор стран: Мавритания, Лапландия, Галапагосы, Перу?

— "Орел и решка" как проект никогда не отправлялся в Мавританию из-за очень сложной логистики и сложностей с получением разрешений на съемку. С ИИ это стало возможным. Именно поэтому Мавритания первая в нашем списке. Что касается других эпизодов, то мы старались выбирать для первого сезона самые яркие страны, руководствуясь собственным опытом съемок.

Некоторые утверждают, что ИИ отберет у людей работу. Собственно, ваш проект это как бы доказывает: ведущие, операторы, монтажеры, авторы сценария, вероятно, уже не нужны?

— Немного не так. Возможно, для операторов здесь действительно работы нет, но без команды не обойтись. Ведь не существует кнопки с надписью "сгенерировать крутой выпуск о Мавритании, а лучше три!". Команда ИИ-творцов RIZZ GROUP тщательно работала над каждым кадром — эмоцией, мимической морщинкой ведущих, деталями погоды, архитектуры, окружения. Для нас было важно, чтобы все соответствовало действительности, а нейросеть частенько "бунтует" и начинает играть по своим правилам. К тому же сценарист должен написать сценарий, редактор — утвердить, принять, режиссер монтажа — смонтировать, звукорежиссер — свести звук и тому подобное. За всем стоят люди.

Елена внедряет новые технологии в проект Фото: Helen Synelnykova | Instagram

Как бороться с фейками, ведь преимущество формата было в том, что ведущие видели страну и жизнь в ней собственными глазами, а теперь это все сгенерирует ИИ?

— Без опыта команды, которая ездила, снимала и работала с ведущими на площадке и вне ее невозможно сгенерировать корректный выпуск. Ведь ИИ многое видит по-своему. Много времени мы тратили именно на то, чтобы "научить" ИИ географии, биологии, этнографии и даже эмоциям и ощущениям, поэтому без человеческого фактора здесь не обойтись.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Главный режиссер "Орла и Решки" с семьей несколько дней просидели в подвале под обстрелами ВС РФ в Буче.

На фронте погиб Василий Хомко — режиссер развлекательного шоу о путешествиях "Орел и Решка". Воин служил с позывным "Бейрут".

Певица и бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Мишель Андраде рассказала, в какую страну она бы не хотела вернуться после того, как находилась там несколько дней вместе со съемочной командой проекта.