Не поехала бы снова: экс-ведущая "Орла и Решки" назвала страну, которая показалась ей неинтересной

Мишель Андраде была со съемочной группой в Болгарии несколько дней. И этого ей показалось достаточно.

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Певица и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, в какую страну она бы не хотела вернуться после того, как находилась там несколько дней вместе со съемочной командой проекта. По словам артистки, это — Болгария. Об этом Мишель рассказала в интервью Лере Дидковской.

Мишель Андраде рассказала о стране, в которую бы не хотела вернуться

Государство, которое граничит с Украиной через Черное море, вообще не заинтересовало ведущую. Она рассказала в подкасте Валерии Дидковской, что даже выпуск "Орла и Решки" не из чего было монтировать.

Однако команда в шоу рассказывала об особенностях болгарского языка. Поэтому, как говорит Андраде, это все же получился один из самых колоритных выпусков программы.

"Не знаю. Мне, на самом деле, было не интересно. Мы сделали классное шоу — оно было одно из самых крутых, потому что мы смогли из ничего сделать прикольный и смешной выпуск. Но я бы туда не вернулась", — отметила Мишель Андраде.

Болгария известна своими черноморскими курортами, среди которых Солнечный берег и Несебр, а также живописными горными районами, такими как Родопы и Балканы, которые привлекают любителей природы и активного отдыха.

Культурное наследие страны включает многочисленные памятники ЮНЕСКО, в частности Боянскую церковь с уникальными фресками XIII века.

Выпуск о Болгарии

Правда ведущие "Орла и Решки" посетили не так много интересных локаций и побывали только в двух городах, первым из которых стала столица София и город Пловдив, который известен еще со времен античности. Древнегреческие и древнеримские руины вписаны в городскую архитектуру.

Также экс-ведущая "Орла и Решки" призналась, что ей очень понравилось в Непале. А самая странная история произошла с ней в Колумбии, где съемочная группа встретилась с шаманом.

Напомним, Мишель Андраде в прошлом году появилась в последнем сезоне культового сериала "Корона". Это была эпизодическая роль, в сериале Мишель сыграла небольшую роль горничной по имени Бьянка, которая работает на яхте египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Но даже такую небольшую роль получить было нелегко.