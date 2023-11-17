Мишель Андраде рассказала о съемках в сериале "Корона"

Певица и участница шоу X-Фактор снялась в эпизодической роли.

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Мишель Андраде, украинская певица и ведущая боливийского происхождения, снялась в эпизодической роли в популярном сериале "Корона" от Netflix. Мишель рассказала, как проходили съемки, пишет "РБК-Украина".

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По словам Андраде, съемки проходили на Майорке, куда она летала дважды. Причем туда она летала вместе с матерью. В сериале Мишель сыграла небольшую роль горничной по имени Бьянка, которая работает на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. И получить роль в таком популярном проекте было нелегко.

"На мою, казалось бы, небольшую роль был кастинг. Конечно, я волновалась, но в то же время была уверена в себе. Сразу после первых проб мне прислали подтверждение. Я была очень счастлива, ведь работать в таком масштабном проекте — это невероятно ценный опыт", — призналась Мишель.

Мишель Андраде в сериале "Корона" Фото: Скриншот

"Подготовка началась с первой поездки на примерку. Я прилетела на Майорку, только чтобы проверить свой костюм и сделать тестовую прическу. Во второй раз я прилетела на остров уже на съемочную смену", — Мишель призналась, что ради роли ее попросили избавиться от маникюра и закрасили все ее татуировки.

По ее словам, на площадке царила очень комфортная атмосфера: режиссер общался с ней напрямую, подсказывал, как правильно произносить реплики и как проявлять эмоции.

Мишель сказала, что за съемки ей заплатили, но размеры гонорара она не сообщила, отметив, впрочем, что к ней относились, "как к актрисе первого плана".

"Оплатили перелеты, вместе с моей мамой поселили в гостиницу, предоставили трансфер и отдельную гримерку", — пояснила певица. Мишель рассказала, что во время съемок общалась с другими актерами и, конечно, обсуждала войну в Украине.

Мишель Андраде

По ее словам, ей начали предлагать помощь.

"Конечно, разговоров об этом не избежать. Во время знакомства с актерами и командой я рассказывала, что я украино-боливийка. Тогда они интересовались, какая сейчас ситуация в Украине, сочувствовали и спрашивали, нужна ли помощь. Мне понравилась их позиция", — рассказала артистка.

Какая роль досталась Мишель Андраде

Она появляется во второй серии шестого сезона. Андраде сыграла эпизодическую роль горничной Бьянки, которая работает на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, где, по сюжету, отдыхают его сын Доди и принцесса Диана.

Мишель Андраде в сериале "Корона" Фото: Скриншот

С израильским актером Салимом Дау, который исполнил роль Мохаммеда Аль-Файеда, Мишель Андраде общалась чаще других. По ее словам, он "очень добрый и мудрый человек", который любит своих дочерей и поэзию.

Она даже дал ей ценный совет, касаемо актерского мастерства. "Он сказал: актер не играет роль в моменте, он живет ею", — призналась звезда.

Кто такая Мишель Андраде?

Мать Мишель – украинка, а ее отец – боливиец. Девушка родилась в боливийском городе Кочабамба. В 13 лет она переехала в Киев, где поступила в лицей и выучила русский и украинский языки.

Девушка с детства увлекалась музыкой, так что 2013 году она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор". Ей удалось попасть в топ-24 лучших исполнителей.

Мишель сотрудничала с Потапом, выпустила несколько сольных песен.

Мишель на митинге в поддержку Украины

Сейчас Мишель живет в Испании, поддерживает Украину и часто бывает в Киеве. Недавно она посетила премьеру фильма "Барби".