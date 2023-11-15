Стиль 1990-х: художник по костюмам рассказала, как воссоздавала наряды принцессы Дианы для "Короны"

Для того, чтобы наряды смотрелись аутентично, Сидони Робертс пришлось покупать наряды на eBay и у дизайнеров.

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Художник по костюмам "Короны" Сидони Робертс проделала огромную работу, чтобы воссоздать наряды 1990-х для актеров, которые исполнили роли принцессы Дианы и прочих. Ей даже пришлось пользоваться онлайн-аукционом. Об этом пишет Daily Mail.

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Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы появилась на премьере последнего сезона "Короны"

Финальный сезон "Короны" будет транслироваться в двух частях: первая выйдет 16 ноября, а вторая — 14 декабря.

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Среди событий, задокументированных в драме, будет смерть Дианы, принцессы Уэльской , погибшей в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Хотя сообщается, что фатальная авария не будет показана на камеру, эпизоды первой части сезона будут посвящены этому печальному событию.

Помощник художника по костюмам и главный закупщик "Короны" Сидони Робертс рассказала журналистам о том, как одевала актрису Элизабет Дебики в ее последних эпизодах, воплотив в драме культовый стиль реальной королевской семьи.

В сериале можно будет увидеть голубой купальник, в котором принцесса Диана отдыхала во время ее круиза по Средиземному морю в 1997 году с Доди Аль Файедом. Художникам по костюмам удалось найти идеальную копию для Элизабет Дебики.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Netflix

Также настоящая принцесса носила цельный купальник с леопардовым принтом, созданный израильской компанией по производству купальных костюмов Gottex. Компания создала копию купальника для сериала, а потом перевыпустила его для клиентов.

Еще одной вещью, упомянутой помощником художника по костюмам и главным закупщиком The Crown Сидони Робертс, было это красное платье-рубашка от Кэтрин Уокер.

Наряд, который Диана, принцесса Уэльская, надела во время визита в Анголу, где она шла по минному полю, разминированному благотворительной организацией Halo, был воспроизведен почти точно.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Netflix

Некоторая одежда, которую носят персонажи драмы, будет создана отделом костюмов. Некоторые из них, как рассказала Сидони, были подобраны во время торговой сессии на eBay в 3 часа ночи.

Тем не менее, в серии представлено множество других вещей, непосредственно основанных на предметах одежды, которые носила принцесса.

Одно из них, показанное в последней части, — простое платье красного цвета, созданное дизайнером Кэтрин Уокер, которая разработала значительное количество известных ансамблей, которые носили члены королевской семьи.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Netflix

На самом деле платье простого фасона с двойным золотым поясом изначально была сшито для принцессы для визита в Чикаго, но ее не носили до открытия закладного камня в отделении неотложной помощи в больнице Нортвик-Парк в Харроу.

В рамках своей пропагандистской работы по повышению осведомленности о минах принцесса посетила Боснию в августе того же года.

Там она носила светло-розовую рубашку, дополнив образ золотыми серьгами. Для сериала удалось найти почти точную копию наряда.

Трейлер сериала "Корона"

Что касается костюмов во время, без сомнения, весьма противоречивого сегмента – моментов, предшествовавших смерти королевской особы, – Сидони рассказала, как команда справилась с этим.

Она рассказала, что одежда была очень близка к тому, что носила Диана в реальности.

Вместе с портным они сшили два брючных костюма, сохранив финальную сцену "насколько возможно реалистичной".

Напомним, Мэг Беллами, исполнительница роли Кейт Миддлтон в сериале "Корона", уже стала звездой и получила выгодные контракты с топовыми брендами. Даже с Dior, чего не удалось в свое время Меган Маркл.