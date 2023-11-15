Стиль 1990-х: художниця з костюмів розповіла, як відтворювала вбрання принцеси Діани для "Корони"

Для того, щоб вбрання виглядало автентично, Сідоні Робертс довелося купувати вбрання на eBay і у дизайнерів.

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Художниця з костюмів "Корони" Сідоні Робертс виконала величезну роботу, щоб відтворити вбрання 1990-х для акторів, які виконали ролі принцеси Діани та інших. Їй навіть довелося користуватися онлайн-аукціоном. Про це пише Daily Mail.

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Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани з'явилася на прем'єрі останнього сезону "Корони"

Фінальний сезон "Корони" транслюватиметься у двох частинах: перша вийде 16 листопада, а друга — 14 грудня.

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Серед подій, задокументованих у драмі, буде смерть Діани, принцеси Уельської, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

Хоча повідомляється, що фатальна аварія не буде показана на камеру, епізоди першої частини сезону будуть присвячені цій сумній події.

Помічник художника з костюмів і головний закупник "Корони" Сідоні Робертс розповіла журналістам про те, як одягала акторку Елізабет Дебікі в її останніх епізодах, втіливши в драмі культовий стиль реальної королівської сім'ї.

У серіалі можна буде побачити блакитний купальник, у якому принцеса Діана відпочивала під час її круїзу Середземним морем 1997 року з Доді Аль Файєдом. Художникам з костюмів вдалося знайти ідеальну копію для Елізабет Дебікі.

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Netflix

Також справжня принцеса носила цільний купальник з леопардовим принтом, створений ізраїльською компанією з виробництва купальних костюмів Gottex. Компанія створила копію купальника для серіалу, а потім перевипустила його для клієнтів.

Ще однією річчю, згаданою помічником художника з костюмів і головним закупівельником The Crown Сідоні Робертс, була ця червона сукня-сорочка від Кетрін Вокер.

Вбрання, яке Діана, принцеса Уельська, одягла під час візиту до Анголи, де вона йшла мінним полем, розмінованим благодійною організацією Halo, було відтворено майже точно.

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Netflix

Деякий одяг, який носять персонажі драми, буде створено відділом костюмів. Деякі з них, як розповіла Сідоні, були підібрані під час торгової сесії на eBay о 3-й годині ночі.

Проте в серії представлено безліч інших речей, безпосередньо заснованих на предметах одягу, які носила принцеса.

Одне з них, показане в останній частині, — проста сукня червоного кольору, створена дизайнеркою Кетрін Вокер, яка розробила значну кількість відомих ансамблів, що їх носили члени королівської сім'ї.

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Netflix

Насправді сукня простого фасону з подвійним золотим поясом спочатку була пошита для принцеси для візиту до Чикаго, але її не носили до відкриття заставного каменю у відділенні невідкладної допомоги в лікарні Нортвік-Парк у Гарроу.

У межах своєї пропагандистської роботи з підвищення обізнаності про міни принцеса відвідала Боснію в серпні того ж року.

Там вона носила світло-рожеву сорочку, доповнивши образ золотими сережками. Для серіалу вдалося знайти майже точну копію вбрання.

Трейлер серіалу "Корона"

Що стосується костюмів під час, без сумніву, вельми суперечливого сегмента — моментів, що передували смерті королівської особи, — Сідоні розповіла, як команда впоралася з цим.

Вона розповіла, що одяг був дуже близьким до того, що носила Діана в реальності.

Разом із кравцем вони пошили два штанних костюми, зберігши фінальну сцену "наскільки можливо реалістичною".

Нагадаємо, Мег Белламі, виконавиця ролі Кейт Міддлтон у серіалі "Корона", вже стала зіркою і отримала вигідні контракти з топовими брендами. Навіть із Dior, чого не вдалося свого часу Меган Маркл.