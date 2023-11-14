Меган Маркл буде лютувати: виконавиця ролі Кейт Міддлтон стала обличчям Dior

Мег Белламі, зірка серіалу "Корона", вже отримала кілька вигідних контрактів, чого ніяк не вдається Меган Маркл.

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Мег Белламі стала новим обличчям Dior завдяки ролі Кейт Міддлтон із серіалу "Корона". У справжньої принцеси Уельської та юної акторки багато спільного: вони обидві навчалися в приватних школах, люблять хокей і теніс. А ще Белламі вдалося те, чого ніяк не може домогтися суперниця Міддлтон — Меган Маркл. Белламі вдалося стати обличчям французького модного дому Dior. Про це пише Daily Mail.

Роль юної Кейт Міддлтон для Мег стала великою удачею. Вона дебютувала на червоній доріжці в Лос-Анджелесі з іншими акторами і позувала фотографам у чорній шовковій, прикрашеній коштовностями сукні Stella McCartney.

Мег Белламі та Ед Макквей Фото: Getty

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Компанію на червоній доріжці їй склали Ед Маквей, який зіграв принца Вільяма, у Valentino. І Лютер Форд — молодий актор, який грає принца Гаррі.

Тріо, яке позувало в театрі Westwood Regency Village разом з Елізабет Дебікі, акторкою, що грає принцесу Діану, зараз вже можна назвати зірковим.

І Мег пожинає плоди популярності. Вона стала фавориткою світу моди. Вона вже уклала угоду, якій могла б позаздрити Меган Маркл, заклятий ворог Кейт: стати обличчям французького модного дому Dior з усіма привілеями, які звідси випливають.

Мег Белламі та Ед Макквей у серіалі "Корона" Фото: Getty Images

Це ще не все: бренди Cartier, Valentino і Jaguar уже зацікавилися Мег.

Один інсайдер Netflix розповів: "Вони стояли в черзі за Мег, вона грає найвідомішу жінку у світі у всесвітньо відомій телевізійній драмі, тому багато лейблів і брендів хочуть її. Вона була невідомою, але з нею поводяться як з Кейт, принцесою вищого класу".

Утім, Ед і Лютер теж встигли відвідати безліч вечірок і отримати кілька вигідних контрактів.

Мег Белламі на вечірці Cartier

І інсайдери вважають, що це не є випадковістю. Боси Netflix розробляють, мабуть, ретельно сплановану блискучу кампанію для фінального сезону свого хітового серіалу.

Вони настільки прагнули змістити фокус шостої та останньої серії королівської драми, яка покаже смерть принцеси Діани в Парижі 1997 року, що вирішили підвищити авторитет трьох юних акторів.

Отже, Мег Белламі отримала престижне місце в першому ряду на показі високої моди Dior у липні, де керівники Dior ставилися до неї так, наче вона справді була королівською особою.

Мег Белламі

Її робота, ймовірно, вже принесла їй сотні тисяч фунтів. Те, що "фальшива Кейт" встановила такі тісні зв'язки з Dior, імовірно, буде дратувати справжню Меган Маркл, яку не призначили амбасадором лейбла на початку цього року, незважаючи на заяви, що обидві сторони хотіли працювати разом.