Меган Маркл будет в ярости: исполнительница роли Кейт Миддлтон стала лицом Dior

Мэг Беллами, звезда сериала "Корона", уже получила несколько выгодных контрактов, чего никак не удается Меган Маркл.

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Мэг Беллами стала новым лицом Dior благодаря роли Кейт Миддлтон из сериала "Корона". У настоящей принцессы Уэльской и юной актрисы много общего: они обе учились в частных школах, любят хоккей и теннис. А еще Беллами удалось то, чего никак не может добиться соперница Миддлтон – Меган Маркл. Беллами удалось стать лицом французского модного дома Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Роль юной Кейт Миддлтон для Мэг стала большой удачей. Она дебютировала на красной дорожке в Лос-Анджелесе с другими актерами и позировала фотографам в черном шелковом, украшенном драгоценностями платье Stella McCartney.

Мэг Беллами и Эд Макквей Фото: Getty

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Компанию на красной дорожке ей составили Эд Маквей, сыгравший принца Уильяма, в Valentino. И Лютер Форд – молодой актер, играющий принца Гарри.

Трио, позировавшее в театре Westwood Regency Village вместе с Элизабет Дебики, актрисой, играющей принцессу Диану, сейчас уже можно назвать звездным.

И Мэг пожинает плоды известности. Она стала фавориткой мира моды. Она уже заключила сделку, которой могла бы позавидовать Меган Маркл, заклятый враг Кейт: стать лицом французского модного дома Dior со всеми вытекающими отсюда привилегиями.

Мэг Беллами и Эд Макквей в сериале "Корона" Фото: Getty Images

Это еще не все: бренды Cartier, Valentino и Jaguar уже заинтересовались Мэг.

Один инсайдер Netflix рассказал: "Они стояли в очереди за Мэг, она играет самую известную женщину в мире во всемирно известной телевизионной драме, поэтому многие лейблы и бренды хотят ее. Она была неизвестной, но с ней обращаются как с Кейт, принцессой высшего класса".

Впрочем, Эд и Лютер тоже успели посетить множество вечеринок и получить несколько выгодных контрактов.

Мэг Беллами на вечеринке Cartier

И инсайдеры полагают, что это не является случайностью. Боссы Netflix разрабатывают, по-видимому, тщательно спланированную блестящую кампанию для финального сезона своего хитового сериала.

Они настолько стремились сместить фокус шестой и последней серии королевской драмы, которая покажет смерть принцессы Дианы в Париже в 1997 году, что решили повысить авторитет трех юных актеров.

Итак, Мэг Беллами получила престижное место в первом ряду на показе высокой моды Dior в июле, где руководители Dior относились к ней так, как будто она действительно была королевской особой.

Мэг Беллами

Ее работа, вероятно, уже принесла ей сотни тысяч фунтов. То, что "фальшивая Кейт" установила такие тесные связи с Dior, вероятно, будет раздражать настоящую Меган Маркл, которая не была назначена послом лейбла в начале этого года, несмотря на заявления, что обе стороны хотели работать вместе.