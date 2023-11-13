Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани з'явилася на прем'єрі останнього сезону "Корони"

Остання частина королівської драми вийде в ефір у двох частинах: перша половина серіалу вийде на Netflix 16 листопада, а друга — 14 грудня.

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Прем'єра шостого сезону серіалу "Корона" в Лос-Анджелесі: актриса Елізабет Дебікі, яка виконала роль принцеси Діани, вийшла на червону доріжку в образі, натхненному знаменитою "сукнею помсти" принцеси. На прем'єрі її супроводжували її екранні сини Руфус Кампа і Ффлін Едвардс. Про це пише Daily Mail.

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Netflix опублікував кадри шостого сезону серіалу "Корона" (фото)

17-річний Руфус і 14-річний Ффлін грали принца Вільяма і принца Гаррі в дитинстві.

Шостий сезон охоплюватиме період часу до і після смерті принцеси Діани, а також зустріч принца Вільяма і Кейт Міддлтон на початку 2000-х років.

33-річна австралійська акторка, яка грає принцесу Діану в новому сезоні, мала розкішний вигляд у чорній сукні Bottega Veneta з відкритими плечима на заході, який відбувся в театрі Westwood Regency Village Theater у неділю.

Елізабет Дебікі на прем'єрі шостого сезону "Корони" Фото: Getty Images

Вона доповнила ансамбль чорними туфлями Manolo Blahnik з гострим носком і прозорими чорними панчохами Calzedonia.

Сукня з глибоким декольте і драпірованими рукавами нагадала знамениту чорну "сукню помсти" принцеси Діани, в якій вона з'явилася незабаром після того, як стало зрозуміло, що її шлюб з принцом Чарльзом завершено.

Сукня помсти принцеси Діани Фото: Getty Images

Елізабет Дебікі також позувала з 42-річним Халідом Абдаллою, який грає романтичного партнера принцеси Діани, Доді Аль-Фаєда — єгипетського кінопродюсера і сина мільярдера Мохамеда Аль-Фаєда.

Принцеса Діана і Доді трагічно загинули в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

Мег Белламі та Ед Маквей, які в серіалі грають дорослих Кейт Міддлтон і принца Вільяма, теж з'явилися на червоній доріжці.

Прем'єра шостого сезону "Корони"

У жовтні перші кадри з шостого сезону показали, що серіал Netflix збирається відтворити деякі видатні королівські моменти з історії.

І, згідно зі знімками, опублікованими стримінговим гігантом, фанати побачать на екрані такі історичні моменти, як останні дні життя принцеси Діани перед її смертю в автокатастрофі в Парижі в серпні 1997 року, знайомство Вільяма і Кейт та інші.

Шостий сезон серіалу починається з того місця, де закінчився п'ятий сезон: принц Чарльз і Діана, принцеса Уельська, вперше проводять літо окремо як уже розлучена пара.

Раніше стало відомо, чим закінчиться серіал "Корона" — весіллям принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз.