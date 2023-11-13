Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы появилась на премьере последнего сезона "Короны"

Последняя часть королевской драмы выйдет в эфир в двух частях: первая половина сериала выйдет на Netflix 16 ноября, а вторая — 14 декабря.

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Премьера шестого сезона сериала "Корона" в Лос-Анджелесе: актриса Элизабет Дебики, исполнившая роль принцессы Дианы, вышла на красную дорожку в образе, вдохновленном знаменитым "платьем мести" принцессы. На премьере ее сопровождали ее экранные сыновья Руфус Кампа и Ффлин Эдвардс. Об этом пишет Daily Mail.

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Netflix опубликовал кадры шестого сезона сериала "Корона" (фото)

17-летний Руфус и 14-летний Ффлин играли принца Уильяма и принца Гарри в детстве.

Шестой сезон будет охватывать период времени до и после смерти принцессы Дианы, а также встречу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в начале 2000-х годов.

33-летняя австралийская актриса, которая играет принцессу Диану в новом сезоне, выглядела шикарно в черном платье Bottega Veneta с открытыми плечами на мероприятии, которое состоялось в театре Westwood Regency Village Theater в воскресенье.

Элизабет Дебики на премьере шестого сезона "Короны" Фото: Getty Images

Она дополнила ансамбль черными туфлями Manolo Blahnik с острым носком и прозрачными черными чулками Calzedonia.

Платье с глубоким декольте и драпированными рукавами напомнило знаменитое черное "платье мести" принцессы Дианы, в котором она появилась вскоре после того, как стало ясно, что ее брак с принцем Чарльзом завершен.

Платье мести прицнессы Дианы Фото: Getty Images

Элизабет Дебики также позировала с 42-летним Халидом Абдаллой, который играет романтического партнера принцессы Дианы, Доди Аль-Файеда — египетского кинопродюсера и сына миллиардера Мохамеда Аль-Файеда.

Принцесса Диана и Доди трагически погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Мег Беллами и Эд Маквей, которые в сериале играют взрослых Кейт Миддлтон и принца Уильяма, тоже появились на красной дорожке.

Премьера шестого сезона "Короны"

В октябре первые кадры из шестого сезона показали, что сериал Netflix собирается воссоздать некоторые выдающиеся королевские моменты из истории.

И, согласно снимкам, опубликованным стриминговым гигантом, фанаты увидят на экране такие исторические моменты, как последние дни жизни принцессы Дианы перед ее смертью в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года, знакомство Уильяма и Кейт и прочие.

Шестой сезон сериала начинается с того места, где закончился пятый сезон: принц Чарльз и Диана, принцесса Уэльская, впервые проводят лето отдельно как уже разведенная пара.

Ранее стало известно, чем закончится сериал "Корона" – свадьбой принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.