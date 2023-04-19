В документально-художественной картине рассказывается о жизни современных британских монархов.

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Стало известно, чем закончится последний эпизод сериала "Корона". Об этом пишет Daily Mail.

После нескольких месяцев скандала вокруг изображения смерти покойной принцессы Дианы руководители "Netflix" решили завершить предстоящий сериал "Корона", показывая свадьбу короля Карла ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Стриминговый гигант попал под пристальное внимание из-за ремейка автокатастрофы в Париже, в которой погибла Диана, и последовавших за ними похорон.

Но после спора, огорчившего членов королевской семьи, писатель Питер Морган изобразит свадьбу как финал сезона – это будет последняя серия.

Источники в "Netflix" говорят, что надеются, что это положит конец критике о том, что сервис презирает покойную королеву и королевскую семью.

Кадр из сериала Фото: Скриншот

Свадьбу будет снято на этой неделе в Йоркском соборе, который используется вместо часовни Святого Георгия в Виндзоре, где король и Камилла поженились в 2005 году.

Судя по всему, их свадьба будет изображена в положительном ключе, и некоторые работающие над шоу надеются, что публика останется с "теплым и счастливым" чувством, а не возмущена тем, как смерть принцессы Дианы была снята.

Актеры, играющие Кейт Миддлтон и принца Уильяма в "Короне"

"Свадьба Карла и Камиллы станет настоящим праздником и поистине счастливым моментом в истории монархии. Это также хорошо вписывается в год коронации короля".

Напомним, что большая часть британцев не хочет спонсировать коронацию Карла III.

Также Фокус писал, что принц Гарри сразу после коронации улетит в США.