У документально-художній картині розповідають про життя сучасних британських монархів.

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Стало відомо, чим закінчиться останній епізод серіалу "Корона". Про це пише Daily Mail.

Після кількох місяців скандалу навколо зображення смерті покійної принцеси Діани керівники "Netflix" вирішили завершити майбутній серіал "Корона", показуючи весілля короля Карла ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Стрімінговий гігант потрапив під пильну увагу через ремейк автокатастрофи в Парижі, у якій загинула Діана, і похорону, що відбувся після цього.

Але після суперечки, яка засмутила членів королівської родини, письменник Пітер Морган зобразить весілля як фінал сезону – це буде остання серія.

Джерела в "Netflix" кажуть, що сподіваються, що це покладе край критиці про те, що потоковий сервіс зневажає покійну королеву та королівську родину.

Кадр із серіалу Фото: Скриншот

Зображення весілля буде знято цього тижня в Йоркському соборі, який використовується замість каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де король і Камілла одружилися у 2005 році.

Судячи з усього, що їхнє весілля буде зображено в позитивному ключі, і дехто, хто працює над шоу, сподіваються, що публіка залишиться з "теплим і щасливим" почуттям, а не обурена тим, як смерть принцеси Діани була зображена.

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"Весілля Карла і Камілли стане справжнім святом і справді щасливим моментом в історії монархії. Це також добре вписується в рік коронації короля".

Нагадаємо, більша частина британців не хоче спонсорувати коронацію Карла ІІІ.

Також Фокус писав про те, що принц Гаррі одразу після коронації полетить до США.