Принц Гаррі одразу полетить до США після "швидкого та незручного" візиту до Великобританії, — експерт

Менший син британського монарха відвідає його коронацію без дружини та дітей.

Related video

Принц Гаррі одразу після коронації батька покине територію Великобританії. Про це пише Daily Mail.

За словами королівського експерта, герцог Сассекський "полетить прямо назад до Каліфорнії" після "швидкого та незручного" візиту до Великобританії на коронацію британського монарха.

Після коронації свого батька Карла III, 38-річний герцог Сассекський, ймовірно, поспішить додому в свій особняк Монтесіто, щоб "пізно ввечері" відсвяткувати четвертий день народження свого сина принца Арчі.

Принц Гаррі Фото: Dax Shepard/Instagram

Минулого тижня було підтверджено, що принц Гаррі відвідає коронацію один, а його дружина Меган Маркл, 41 рік, залишиться в Каліфорнії зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Не виключено, що Гаррі вилетить одразу після церемонії та повернеться до Каліфорнії майже вчасно, щоб відсвяткувати пізно ввечері зі своїм маленьким сином Арчі, якому в той день виповниться чотири роки.

"Це, звичайно, буде швидкий і незручний візит. Я маю на увазі, хто б не постраждав від того, що його назвали лиходієм, коли його звинуватили, як Каміллу, у витоці в пресу історій, яких вона не злила".

Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі не відвідає концерт після коронації батька.

Також Фокус писав про весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл.