Принц Гаррі пропустить концерт після коронації батька: у чому причина

Саму коронацію герцог відвідає без дружини та дітей.

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Принц Гаррі пропустить концерт після коронації Карла ІІІ, щоб полетіти прямо додому та бути з Меган Маркл та їхніми двома дітьми. Про це пише Mirror.

Королівське джерело розповіло, що герцог Сассекський сказав своєму батькові, що він не залишиться на вихідні після святкування у Вестмінстерському абатстві 6 травня, це також та сама дата, що й четвертий день народження його сина принца Арчі.

Концерт відбудеться наступного дня, 7 травня, у Віндзорському замку, на якому виступлять Take That, Кеті Перрі та Лайонел Річі.

Гаррі планує поспішити назад до Монтесіто, щоб із запізненням відсвяткувати день народження Арчі з Меган та їхньою донькою, принцесою Лілібет, якій у червні 2023 виповниться два роки.

Королівське джерело розповіло: "Після довгих переговорів Гаррі сказав, що повернеться на коронацію короля, але це буде лише короткочасний візит".

Принц Гаррі Фото: Dax Shepard/Instagram

"Організаторам повідомили, що Гаррі не відвідає концерт разом з рештою королівської родини, і це дуже шкода, оскільки це буде така приголомшлива подія".

Минулого тижня Букінгемський палац підтвердив, що герцог відвідає коронацію монарха, але дружина та діти його не супроводжуватимуть.

Для Гаррі це буде лише короткочасний візит до Великобританії, оскільки джерела стверджують, що він не планує відвідувати жодну зі своїх британських благодійних організацій, поки він у Лондоні.

Принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, королева-консорт Камілла образилася на принца Гаррі через його скандальні мемуари.

Також Фокус писав про суму статків короля Карла ІІІ перед його коронацією.