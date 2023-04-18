Статки короля Карла ІІІ більші, ніж були в Єлизавети ІІ: на чому заробив монарх

Старший син покійної Єлизавети ІІ офіційно стане королем під час офіційної коронації 6 травня 2023.

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Статки британського короля Карла ІІІ більші, ніж були у його покійної матері Єлизавети ІІ. Про пише The Times.

За даними газети, особистий капітал монарха Великобританії оцінюється в 745 мільйонів доларів.

У звіті говориться, що статки короля Карла ІІІ перевершують статки його покійної матері, королеви Єлизавети II, які оцінюються в 460 мільйонів доларів.

Як повідомляється, монарх відкладав прибутки від герцогства Корнуолл, яким він раніше володів, коли його призначили принцом Уельським, що значно збільшило прибутки короля.

У період з 2011 по 2022 рік колишній принц Уельський працював над збільшенням прибутку герцогства Корнуольського на 42,6% до 31,55 млн доларів. За цей час статки герцогства зросли до 1,29 мільярда доларів, що означає зростання на 50%.

Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Хоча королівська родина звільнена від сплати податку на прибуток, Карл III охоче платив їх, отримавши з володінь герцогства колосальні 264,24 млн доларів.

Відомо, що король веде економний спосіб життя, носить старий одяг і, як відомо, нав’язливо стежить за невикористаними освітленими кімнатами.

Новини про статки монарха з’явилися в той час, коли Великобританія зіткнулася з двозначною інфляцією, коли зростання вартості товарів разом із застійними зарплатами призводить до страйків і протестів у виробничому та освітньому секторах.

Король Карл ІІІ та королева-консорт Камілла Фото: Getty

Нагадаємо, королева-консорт Камілла образилася на меншого сина свого чоловіка через його скандальні мемуари.

Також Фокус писав про те, що принц Гаррі та принц Вільям будуть розділені на коронації батька, аби "уникнути драми".