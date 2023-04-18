Состояние короля Карла III больше, чем было у Елизаветы II: на чем заработал монарх

Старший сын покойной Елизаветы II официально станет королем во время коронации 6 мая 2023 года.

Related video

Состояние британского короля Карла III больше, чем было у его покойной матери Елизаветы II. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, личный капитал монарха Великобритании оценивается в 745 миллионов долларов.

В отчете говорится, что состояние короля Карла III превосходит состояние его покойной матери, королевы Елизаветы II, которое оценивается в 460 миллионов долларов.

Как сообщается, монарх откладывал доходы от герцогства Корнуолла, которым он ранее владел, когда его назначили принцем Уэльским, что значительно увеличило доходы короля.

В период с 2011 по 2022 бывший принц Уэльский работал над увеличением прибыли герцогства Корнуольского на 42,6% до 31,55 млн долларов. За это время состояние герцогства выросло до 1,29 миллиарда долларов, что означает рост на 50%.

Король Карл III Фото: Getty Images

Хотя королевская семья освобождена от уплаты налога на прибыль, Карл III охотно платил их, получив из владений герцогства колоссальные 264,24 млн долларов.

Известно, что король ведет экономный образ жизни, носит старую одежду и, как известно, навязчиво следит за неиспользованными освещенными комнатами.

Новости о состоянии монарха появились в то время, когда Великобритания столкнулась с двусмысленной инфляцией, когда рост стоимости товаров вместе с застойными зарплатами приводит к забастовкам и протестам в производственном и образовательном секторах.

Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty

Напомним, королева-консорт Камилла обиделась на младшего сына своего мужа из-за его скандальных мемуаров.

Также Фокус писал о том, что принц Гарри и принц Уильям будут разделены на коронации отца, чтобы "избежать драмы".