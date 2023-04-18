Королева-консорт Камилла обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров

В биографической книге герцог Сассекский обвиняет мачеху в "сливе" информации прессе.

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Королева-консорт Камилла была оскорблена одним конкретным обвинением в недавних мемуарах принца Гарри, критиковавших членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Противоречивые мемуары "Запасной" рассказывали о жизни принца от потери матери до встречи с супругой Меган Маркл.

В книге, вышедшей в январе 2023, принц Гарри утверждал, что его мачеха Камилла "сливала" в СМИ истории о королевской семье, чтобы улучшить свой имидж. Герцог Сассекский сказал: "У меня сложные чувства по поводу матчухи, которая, как я думал, недавно пожертвовала мной на своем личном алтаре PR".

Впоследствии во время интервью принц также заявил, что начали просачиваться истории после того, как он и его брат "умоляли" Карла III не жениться на Камилле. В новом интервью источники, близкие к королеве-консорту, утверждают, что принц Гарри ее "оскорбил".

Король Карл III с женой и сыном Фото: Getty Images

Фиона Петти-Фицморис, маркиза Лэнсдаун, сказала: "Конечно, это ее беспокоит, конечно, это болит. Но она не позволяет этому добраться".

Скандальные мемуары принца Гарри Фото: Getty Images

Напомним, жена Карла ІІІ появилась на публике с особой брошью.

Также Фокус писал о новом титуле Камиллы Паркер-Боулз после коронации Карла III.