Королева-консорт Камилла появилась на публике в особенной броши из хрусталя

Камилла отдала дань уважения королеве-матери. Елизавета Боуз-Лайон очень любила это украшение.

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Королева-консорт Камилла посетила церковную службу в Великий Четверг, один из праздничных дней перед Пасхой. Службу проводили в Йоркском соборе и на ней присутствовал также король Карл III. Об этом пишет Daily Mail.

Королева-консорт Камилла вышла в свет в шикарном бело-темно-синем ансамбле и широкополой шляпке.

Образ она дополнила стеганой сумочкой от Chanel за 3605 фунтов стерлингов и очень примечательной брошью.

Королева-консорт Камилла и король Карл в Йорке Фото: Getty Images

Украшение из горного хрусталя в стиле ар-деко от ювелирного дома Картье очень любила королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон. Она часто украшала брошью поля своей шляпки.

Считается, что супруга короля Георга VI приобрели это украшение незадолго до своего австралийского турне в 1927 году.

Королева-консорт Камилла и король Карл в Йорке

Вполне возможно, что Камилла, которая до этого носила брошь в особых случаях, таких как встреча с Папой Бенедиктом в 2009 году, отдавала дань уважения бывшей королеве-консорту до нее.

Ее выход в свет состоялся вскоре после того, как в приглашении на коронацию ее назвали не королевой-консортом, а просто королевой, что, по словам королевских комментаторов, укрепляет ее статус на вершине королевской иерархии.

Они заявили, что это событие знаменует собой "конец замечательного путешествия" Камиллы, которую когда-то считали самой ненавистной женщиной в Британии после смерти принцессы Дианы в 1997 году.

Королева-консорт Камилла и король Карл в Йорке

В Йорке Карлу и Камилле вручили традиционный букет цветов, а в самом храме король раздал 74 мужчинам и 74 женщинам так называемые "чистые деньги", символический подарок от монарха самым достойным членам общины. Число избранных соответствует возрасту короля.

Однако не все в королевской семье относятся к Камилле благожелательно. Принц Гарри в своих нашумевших мемуарах "Запасной" заклеймил свою мачеху "опасной злодейкой", обвинив ее в "торговле информацией" с прессой в обмен на позитивное освещение себя в СМИ.

До сих пор не известно, явится ли 38-летний принц на коронацию своего отца в мае. Приглашение Гарри и Меган Маркл отправили, но неясно, приняли ли они его. Зато роль его племянника, принца Джорджа в коронации дедушки определена. Принц будет пажом.