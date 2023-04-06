Королева-консорт Камілла з'явилася на публіці в особливій броші з кришталю

Камілла віддала шану королеві-матері. Єлизавета Боуз-Лайон дуже любила цю прикрасу.

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Королева-консорт Камілла відвідала церковну службу у Великий Четвер, один зі святкових днів перед Великоднем. Службу проводили у Йоркському соборі на ній був присутній також король Карл III. Про це пише Daily Mail.

Королева-консорт Камілла вийшла у світ у шикарному біло-темно-синьому ансамблі та крислатому капелюшку.

Образ вона доповнила стьобаною сумочкою від Chanel за 3 605 фунтів стерлінгів та дуже примітною брошкою.

Королева-консорт Камілла та король Карл у Йорку Фото: Getty Images

Окраса з гірського кришталю в стилі ар-деко від ювелірного будинку Картьє дуже любила королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон. Вона часто прикрашала брошкою свій капелюшок.

Вважається, що дружина короля Георга VI придбала цю прикрасу незадовго до свого австралійського турне у 1927 році.

Королева-консорт Камілла та король Карл у Йорку

Цілком можливо, що Камілла, яка до цього носила брошку в особливих випадках, таких як зустріч із Папою Бенедиктом у 2009 році, віддавала шану колишній королеві-консорту до неї.

Її візит до Йорка відбулася незабаром після того, як у запрошенні на коронацію її назвали не королевою-консортом, а просто королевою, що, за словами королівських коментаторів, зміцнює її статус на вершині королівської ієрархії.

Вони заявили, що ця подія знаменує собою "кінець чудової подорожі" Камілли, яку колись вважали найненависнішою жінкою у Британії після смерті принцеси Діани у 1997 році.

Королева-консорт Камілла та король Карл у Йорку

У Йорку Карлу та Каміллі вручили традиційний букет квітів, а в самому храмі король роздав 74 чоловікам та 74 жінкам так звані "чисті гроші", символічний подарунок від монарха найдостойнішим членам громади. Кількість обраних відповідає віку короля.

Однак не всі в королівській родині ставляться до Камілли доброзичливо. Принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах "Запасний" затаврував свою мачуху "небезпечною лиходійкою", звинувативши її в "торгівлі інформацією" з пресою в обмін на позитивне висвітлення себе у ЗМІ.

Досі не відомо, чи прибуде 38-річний принц на коронацію свого батька в травні. Запрошення Гаррі та Меган Маркл відправили, але незрозуміло, чи прийняли вони його. Проте роль його племінника, принца Джорджа в коронації дідуся визначена. Принц буде пажем.