Принц Джордж стане наймолодшим пажом на коронації дідуся Карла

Дев'ятирічному Джорджу відведено почесну роль на коронації короля Карла, крім принца в коронації візьмуть участь і інші члени королівської родини.

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Чим ближчою є дата коронації короля Карла, тим більше подробиць про неї стає відомо ЗМІ. Те, що принц Джордж, старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма виконуватиме важливу роль на коронації, було відомо давно. Але тепер його роль зрозуміла: Джордж стане наймолодшим почесним пажем. Про це пише Daily Mail.

Принц Джордж — найвідоміший і наймолодший почесний паж, обраний королем та королевою-консортом.

Принцу Джорджу дісталася важлива роль пажа честі на коронації дідуся. Фото: Getty Images

Але всі хлопчики, які понесуть шлейф короля та королеви-консорта, належать до королівської родини.

Відомо, що хоч принц Вільям і був задоволений батьковим рішенням, але думкою Джорджа теж поцікавилися, перш ніж довірити йому таку відповідальну роль.

Представник Кенсінгтонського палацу сказав учора ввечері: "Ми всі дуже схвильовані роллю принца Джорджа в коронації, це буде неймовірно особливий момент".

Імена інших пажів також відомі. Ними стануть онуки королеви-консорта Камілли: 13-річні близнюки Гас і Луї Лопес – сини її дочки Лори, і навіть 12-річний Фредді Паркер-Боулз – син її сина Томаса. Четвертим пажем Камілли стане її племінник, десятирічний Артур Елліот.

Внуки королеви-консорт Камілли

А шлейф короля понесе 13-річний Ніколас Барклай, онук Сари Тротон, старої подруги та компаньйонки покійної королеви Єлизавети. І 13-річний лорд Олівер Чолмонделі, син Девіда, маркіза Чолмонделі, хрещеник короля Карла. Четвертим пажем короля стане Ральф Толлемач, син британського банкіра та аристократа та ще один хрещеник короля.

Паж честі – це історична церемоніальна посада, яка тепер використовується лише у державних випадках. Але інсайдери вже повідомили, що хлопчики дуже задоволені та схвильовані.

Вибір Камілли став несподіванкою, адже її онуки та діти не надто публічні особи та рідко з'являються на публіці.

Але джерела раніше повідомляли, що король та королева-консорт прагнуть залучити своїх онуків, щоб показати, наскільки вони близькі з ними.

Королівський коментатор Кеті Ніколл раніше докладно розповідала, як Каміллі подобається бути бабусею.

Раніше її онука, Еліза, якій зараз 15 років, була дівчинкою з квітами на весіллі принца Вільяма та Кейт у квітні 2011 року.

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац показав нове офіційне фото короля Карла з дружиною у рамках підготовки до коронації монарха.

Знімок був зроблений фотографом Х'юго Бернардом у Блакитній вітальні офіційної королівської резиденції.

Для фото Камілла позувала в лаконічній синій сукні та перловому намисті, яке раніше одягала королева Єлизавета.