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Принц Джордж станет самым молодым пажом на коронации дедушки Карла

Принц Джордж, коронация короля, коронация короля карла, паж чести, камилла внуки
Фото: Getty Images | Принц Джордж

Девятилетнему Джорджу отведена почетная роль на коронации короля Карла, кроме принца в коронации примут участие и прочие члены королевской семьи.

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Чем ближе дата коронации короля Карла, тем больше подробностей о ней становится известно СМИ. То, что принц Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет исполнять важную роль на коронации, было известно давно. Но теперь его роль ясна: Джордж станет самым молодым почетным пажом. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Джордж — самый известный и самый молодой почетный паж, избранный королем и королевой-консортом.

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Принцу Джорджу досталась важная роль пажа чести на дедушкиной коронации
Фото: Getty Images

Но все мальчики, которые понесут шлейф короля и королевы-консорта, принадлежат к королевской семье.

Известно, что хоть принц Уильям и был польщен решением отца, но мнением Джорджа тоже поинтересовались, прежде, чем доверить ему такую ответственную роль.

Представитель Кенсингтонского дворца сказал вчера вечером: "Мы все очень взволнованы ролью принца Джорджа в коронации, это будет невероятно особенный момент".

Имена прочих пажей также известны. Ими станут внуки королевы-консорта Камиллы: 13-летние близнецы Гас и Луи Лопес – сыновья ее дочери Лоры, а также 12-летний Фредди Паркер-Боулз – отпрыск ее сына Томаса. Четвертым пажом Камиллы станет ее внучатый племянник, десятилетний Артур Эллиот.

Внуки королевы-консорт Камиллы

А шлейф короля понесет 13-летний Николас Барклай, внук Сары Тротон, старой подруги и компаньонки покойной королевы Елизаветы. И 13-летний лорд Оливер Чолмондели, сын Дэвида, маркиза Чолмондели, крестник короля Карла. Четвертым пажом короля станет Ральф Толлемач, сын британского банкира и аристократа и еще один крестник короля.

Паж чести — это историческая церемониальная должность, которая теперь используется только в государственных случаях. Но инсайдеры уже сообщили, что мальчики очень польщены.

Выбор Камиллы стал неожиданностью, ведь ее внуки и дети не слишком публичные личности и редко появляются на публике.

Но источники ранее сообщали, что король и королева-консорт стремятся вовлечь своих внуков, чтобы показать, насколько они близки с ними.

Королевский комментатор Кэти Николл ранее подробно рассказывала, как Камилле нравится быть бабушкой.

Ранее ее внучка, Элиза, которой сейчас 15 лет, была цветочницей на свадьбе принца Уильяма и Кейт в апреле 2011 года.

Напомним, ранее Букингемский дворец показал новое официальное фото короля Карла с супругой в рамках подготовки к коронации монарха.

Снимок был сделан фотографом Хьюго Бернардом в Голубой гостиной официальной королевской резиденции.

Для фото Камилла позировала в лаконичном синем платье и жемчужном ожерелье, которое ранее надевала королева Елизавета.