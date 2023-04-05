Букингемский дворец представил новое официальное фото Карла III и королевы-консорта Камиллы

Автор портрета – фотограф Хьюго Бернард.

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Новая официальная фотография короля Карла III и королевы-консорта Камиллы представлена Букингемским дворцом в рамках подготовки к коронации монарха.

Снимок сделан фотографом Хьюго Бернардом в Голубой гостиной официальной королевской резиденции.

На фото Камилла изображена в синем платье и жемчужным ожерельем из трех ниток на шее и в жемчужных серьгах. Король позирует в сером костюме в тонкую полоску, синем галстуке с узором и белой рубашке. Одна его рука традиционна в кармане, а другой он слегка приобнимает жену.

В подписи к снимку сообщается, что для сопровождения Их Величеств во время службы коронации выбраны восемь Пажей Почета. Пажи станут частью процессии через неф Вестминстерского аббатства.

"Почетными пажами короля будут Его Королевское Высочество принц Джордж Уэльский, лорд Оливер Чолмондели, мастер Николас Барклай и мастер Ральф Толлемач. Почетными пажами королевы-консорта будут внуки Ее Величества Гас и Луи Лопес и Фредди Паркер Боулз, а также внучатый племянник Ее Величества Артур Эллиот", – сообщается в публикации.

Коронация Карла III назначена на 6 мая. По информации королевского двора, на церемонию будут приглашены примерно 2000 гостей, которым отправят приглашения. Эскиз последних уже представлен широкой общественности.

Ранее Фокус писал, что король наденет на церемонию особенный наряд.