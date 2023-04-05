Букингемский дворец показал, как выглядит приглашение на коронацию Карла III

Пока что приглашение имеет вид эскиза, но вскоре его распечатают на картоне и отправят примерно двум тысячам адресатов.

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6 мая состоится коронация Карла III, который после своей матери, Елизаветы II, в сентябре прошлого года занял трон. В Соединенном Королевстве уже вовсю кипит подготовка к церемонии, а Букингемский дворец обнародовал первые детали коронации, показав среди прочего, как выглядит приглашение на, пожалуй, самое громкое событие 2023 года в Великобритании. Приглашение было разработано Эндрю Джеймисоном, геральдическим художником и иллюстратором рукописей и братом Гильдии работников искусства, почетным членом которой является король.

В центре эскиза находится мотив Зеленого человека, древней фигуры из британского фольклора, символизирующей весну и возрождение, чтобы отпраздновать новое правление. Фигура увенчана натуральной листвой дуба, плюща и боярышника, а также символическими цветами Соединенного Королевства – розой, чертополохом и нарциссом.

Приглашение изобилует символикой Фото: The Royal Family

Разрабатывая дизайн, Джеймисон учел страсть нового короля к природе, поэтому на полях приглашения изображен луг с полевыми цветами: ландышами, васильками, дикой земляникой, шиповником, колокольчиками и веточкой розмарина, а также дикими животными и насекомыми, включая пчелу, бабочка, божья коровка, крапивницу и малиновку. Цветы изображены группами по три, что означает, что король становится третьим монархом своего имени.

Среди цветов можно увидеть льва, единорога и кабана, взятых с гербов короля и королевы.

Эскиз, нарисованный вручную карандашом и акварелью, будет напечатан на картоне с деталями из золотой фольги и разослан примерно двум тысячам гостей, которых планируют позвать на коронацию.

До сих пор остается под вопросом, будут ли на коронации Карла III его младший сын, принц Гарри, с женой Меган Маркл. Они получили приглашение, однако поставили условие своего присутствия на церемонии.

В свою очередь телеведущая Опра Уинфри отреагировала на приглашение герцогов Сассекских на это мероприятие в Лондон.

Ранее Фокус писал, что дети герцогов Сассекских могут не присутствовать на коронации короля Карла III.