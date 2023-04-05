Букінгемський палац показав, як виглядає запрошення на коронацію Карла ІІІ

Поки що запрошення має вигляд ескізу, але незабаром його роздрукують на картоні та відправлять приблизно двом тисячам адресатів.

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6 травня відбудеться коронація Карла III, який після своєї матері Єлизавети II у вересні минулого року зайняв трон. У Сполученому Королівстві вже щосили кипить підготовка до церемонії, а Букінгемський палац оприлюднив перші деталі коронації, показавши серед іншого, як виглядає запрошення на, мабуть, найгучнішу подію 2023 року у Великобританії. Запрошення було розроблене Ендрю Джеймісоном, геральдичним художником, ілюстратором рукописів та братом Гільдії працівників мистецтва, почесним членом якого є король.

У центрі ескізу зображений мотив Зеленої людини, стародавньої фігури з британського фольклору, що символізує весну та відродження, щоб відсвяткувати нове правління. Фігура увінчана натуральним листям дуба, плюща та глоду, а також символічними квітами Сполученого Королівства – трояндою, будяком і нарцисом.

Запрошення рясніє символікою Фото: The Royal Family

Розробляючи дизайн, Джеймісон врахував пристрасть нового короля до природи, тому на полях запрошення зображений луг з польовими квітами: конваліями, волошками, дикою суницею, шипшиною, дзвіночками та гілочкою розмарину, а також дикими тваринами та комахами, включно з бджолою, метеликом, кропив'янкою та малинівкою. Квіти зображені групами по три. Це означає, що король стає третім монархом свого імені.

Серед квітів можна помітити лева, єдинорога та кабана, взятих із гербів короля та королеви.

Ескіз, намальований вручну олівцем та аквареллю, буде надрукований на картоні з деталями із золотої фольги та розісланий приблизно двом тисячам гостей, яких планують покликати на коронацію.

Досі залишається під питанням, чи будуть на коронації Карла III його молодший син, принц Гаррі, із дружиною Меган Маркл. Вони отримали запрошення, але поставили умову своєї присутності на церемонії.

Натомість телеведуча Опра Вінфрі відреагувала на запрошення герцогів Сассекських на цей захід до Лондона.

Раніше Фокус писав, що діти герцогів Сассекських можуть не бути присутніми на коронації короля Карла III.