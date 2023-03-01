Чому діти принца Гаррі та Меган Арчі й Лілібет можуть не бути присутніми на коронації

Діти принца Гаррі та Меган Маркл — Арчі й Лілібет — можуть не бути присутніми на коронації короля Карла III, яка відбудеться 6 травня.

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Присутність герцога та герцогині Сассекських на коронації короля Карла III 6 травня ще не підтверджено. І якщо пара вирішить полетіти у Великобританію зі своїми дітьми, трирічним Арчі й однорічною Лілібет, малоймовірно, що їхні малюки братимуть участь у коронаційних заходах. Про це пише Hello.

Хоча повідомлялося, що старша дитина принца та принцеси Уельських, принц Джордж, може зіграти роль на церемонії, цілком імовірно, що тільки члени королівської родини, які працюють, і їхні діти з'являться на балконі Букінгемського палацу після служби.

Арчі та Лілібет не з'являлися на публіці під час святкування Платинового ювілею минулого року, а Гаррі та Меган були присутні лише на Національній службі подяки.

[ + – ] Гаррі та Меган відвідали службу на честь платинового ювілею Фото: Getty Images

Коронація короля також припадає на четвертий день народження його внука Арчі. Так само концерт Platinum Jubilee Party в Палаці збігся з першим днем ​​народження Лілібет.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Гаррі та Меган розповіли у своєму документальному серіалі від Netflix, що вони відсвяткували день народження своєї маленької дівчинки в саду свого будинку у Віндзорі.

Без сумніву, в пари буде щось особливе заплановано на день народження їхнього сина, незалежно від того, святкуватимуть вони його у Великій Британії чи у своєму будинку в Монтесіто.

Сассекси поводяться стримано з того часу, як наприкінці минулого року було випущено їхній документальний серіал від Netflix і мемуари Гаррі "Запасний" у січні.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в "скрутне становище" через коронацію короля Карла III.

Також Фокус писав, що король Карл III розсміявся на прохання повернути принца Гаррі в королівську родину.