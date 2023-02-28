Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішують, яку роль їхні діти відіграють на коронації дідуся

Принц Джордж братиме участь у коронації, а принцеса Шарлотта та принц Луї залишаться серед глядачів.

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Наближається дата коронації короля Карла, а отже зараз вирішується, яку роль усі члени королівської родини відіграватимуть на церемонії. Вже відомо, що принц Джордж, як спадкоємець престолу, відіграватиме якусь важливу роль. Про це пише Daily Mail.

Принц і принцеса Уельські обмірковують роль принца Джорджа на коронації дідуся, а принцеса Шарлотта і принц Луї, швидше за все, будуть присутніми серед глядачів. Так стверджують джерела.

[ + – ] Принц Луї та принцеса Шарлотта будуть серед глядачів на коронації Фото: Getty Images

На їхню думку, дев'ятирічний принц Джордж буде в центрі уваги на урочистому заході.

40-річний принц Вільям і 41-річна Кейт Міддлтон вирішують, яка участь їхнього старшого сина буде прийнятною і зручною. Адже Джорджу лише дев'ять і йому очевидно може стати нудно в якийсь момент, але всі чудово розуміють, що до нього буде прикута увага журналістів.

Його чотирирічний брат Луї та семирічна сестра Шарлотта також будуть у центрі уваги, але їм не планується відводити важливу роль. Вони просто будуть глядачами.

Лікарка Тесса Данлоп з'явилася в останньому епізоді серіалу Palace Confidential разом із королівським експертом Річардом Іденом.

Данлоп впевнена, що хоч на коронації будуть усі робочі члени "Фірми", основну увагу у Вестмінстерському абатстві буде приділено королю Карлу, принцу Вільяму та принцу Джорджу.

[ + – ] Принц Джордж буде в центрі уваги Фото: Getty Images

"Вони хочуть зосередити увагу на цій лінії наступності. Тож буде багато знімків цієї трійці", — це нагадає коронацію королеви в червні 1953 року, коли принц Чарльз відігравав важливу роль.

Тоді чотирирічний принц займав почесне місце між королевою-матір'ю і його тіткою, принцесою Маргарет.

А Річард Іден упевнений, що інші робочі члени королівської сім'ї відіграватимуть відомі ролі.

"Ми побачимо їх у процесії до Вестмінстерського абатства. Вони не братимуть участі в церемонії як такій, але ви побачите програму заходів по всій країні за їх участю", — зазначив експерт.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

Історична церемонія 6 травня розпочнеться з коронації Камілли, перш ніж Чарльз буде офіційно названий монархом, коли архієпископ Кентерберійський покладе на його голову корону Святого Едуарда.

Потім процесія з коронованим монархом пройде повз тисяч людей до Букінгемського палацу, де він приєднається до членів своєї родини на балконі, щоб помахати натовпу.

Наступного дня у Віндзорському замку відбудеться концерт, який транслюватиметься у всьому світі, на вулицях будуть народні гуляння, а понеділок стане вихідним.

Нагадаємо, план коронації короля Карла отримав назву "Золота сфера" і це буде симбіоз традицій і сучасності.