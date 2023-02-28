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Стиль життя

Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішують, яку роль їхні діти відіграють на коронації дідуся

кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта, принц Луї
Фото: Getty Images | Принц Джордж і принцеса Шарлотта

Принц Джордж братиме участь у коронації, а принцеса Шарлотта та принц Луї залишаться серед глядачів.

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Наближається дата коронації короля Карла, а отже зараз вирішується, яку роль усі члени королівської родини відіграватимуть на церемонії. Вже відомо, що принц Джордж, як спадкоємець престолу, відіграватиме якусь важливу роль. Про це пише Daily Mail.

Принц і принцеса Уельські обмірковують роль принца Джорджа на коронації дідуся, а принцеса Шарлотта і принц Луї, швидше за все, будуть присутніми серед глядачів. Так стверджують джерела.

кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта, принц Луї Fullscreen
Принц Луї та принцеса Шарлотта будуть серед глядачів на коронації
Фото: Getty Images

На їхню думку, дев'ятирічний принц Джордж буде в центрі уваги на урочистому заході.

40-річний принц Вільям і 41-річна Кейт Міддлтон вирішують, яка участь їхнього старшого сина буде прийнятною і зручною. Адже Джорджу лише дев'ять і йому очевидно може стати нудно в якийсь момент, але всі чудово розуміють, що до нього буде прикута увага журналістів.

Його чотирирічний брат Луї та семирічна сестра Шарлотта також будуть у центрі уваги, але їм не планується відводити важливу роль. Вони просто будуть глядачами.

Лікарка Тесса Данлоп з'явилася в останньому епізоді серіалу Palace Confidential разом із королівським експертом Річардом Іденом.

Данлоп впевнена, що хоч на коронації будуть усі робочі члени "Фірми", основну увагу у Вестмінстерському абатстві буде приділено королю Карлу, принцу Вільяму та принцу Джорджу.

кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта, принц Луї Fullscreen
Принц Джордж буде в центрі уваги
Фото: Getty Images

"Вони хочуть зосередити увагу на цій лінії наступності. Тож буде багато знімків цієї трійці", — це нагадає коронацію королеви в червні 1953 року, коли принц Чарльз відігравав важливу роль.

Тоді чотирирічний принц займав почесне місце між королевою-матір'ю і його тіткою, принцесою Маргарет.

А Річард Іден упевнений, що інші робочі члени королівської сім'ї відіграватимуть відомі ролі.

"Ми побачимо їх у процесії до Вестмінстерського абатства. Вони не братимуть участі в церемонії як такій, але ви побачите програму заходів по всій країні за їх участю", — зазначив експерт.

кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта, принц Луї Fullscreen
Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми
Фото: Getty Images

Історична церемонія 6 травня розпочнеться з коронації Камілли, перш ніж Чарльз буде офіційно названий монархом, коли архієпископ Кентерберійський покладе на його голову корону Святого Едуарда.

Потім процесія з коронованим монархом пройде повз тисяч людей до Букінгемського палацу, де він приєднається до членів своєї родини на балконі, щоб помахати натовпу.

Наступного дня у Віндзорському замку відбудеться концерт, який транслюватиметься у всьому світі, на вулицях будуть народні гуляння, а понеділок стане вихідним.

Нагадаємо, план коронації короля Карла отримав назву "Золота сфера" і це буде симбіоз традицій і сучасності.