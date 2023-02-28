Кейт Миддлтон и принц Уильям решают, какую роль их дети сыграют на коронации дедушки

Принц Джордж будет участвовать в коронации, а принцесса Шарлотта и принц Луи остануться среди зрителей.

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Близится дата коронации короля Карла, а значит, сейчас решается, какую роль все члены королевской семьи будут играть на церемонии. Уже ясно, что принц Джордж, как наследник престола, будет играть некую важную роль. Об этом пишет Daily Mail.

Принц и принцесса Уэльские обдумывают роль принца Джорджа на коронации дедушки, а принцесса Шарлотта и принц Луи, скорей всего, будут присутствовать среди зрителей. Так утверждают источники.

[ + – ] Принц Луи и принцесса Шарлотта будут среди зрителей на коронации Фото: Getty Images

По их мнению, девятилетний принц Джордж будет в центре внимания на торжественном мероприятии.

40-летний принц Уильям и 41-летняя Кейт Миддлтон решают, какое участие их старшего сына будет приемлемым и удобным. Ведь Джорджу только девять и ему явно может стать скучно в какой-то момент, но все прекрасно понимают, что к нему будет приковано внимание журналистов.

Его четырехлетний брат Луи и семилетняя сестра Шарлотта также будут в центре внимания, но им не планируется отводить важную роль. Они просто будут зрителями.

Доктор Тесса Данлоп появилась в последнем эпизоде сериала Palace Confidential вместе с королевским экспертом Ричардом Иденом.

Данлоп уверена, что хоть на коронации будут все работающие члены "Фирмы", основное внимание в Вестминстерском аббатстве будет уделено королю Карлу, принцу Уильяму и принцу Джорджу.

[ + – ] Принц Джордж будет в центре внимания Фото: Getty Images

"Они хотят сосредоточить внимание на этой линии преемственности. Так что будет много снимков этой троицы", — это напомнит коронацию королевы в июне 1953 года, когда принц Чарльз играл важную роль.

Тогда четырехлетний принц занимал почетное место между королевой-матерью и его тетей, принцессой Маргарет.

А Ричард Иден уверен, что другие работающие члены королевской семьи будут играть видные роли.

"Мы увидим их в процессии к Вестминстерскому аббатству. Они не будут принимать участие в церемонии как таковой, но вы увидите программу мероприятий по всей стране с их участием", — отметил эксперт.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Историческая церемония 6 мая начнется с коронации Камиллы, прежде чем Чарльз будет официально назван монархом, когда архиепископ Кентерберийский возложит на его голову корону Святого Эдуарда.

Затем процессия с коронованным монархом пройдет мимо тысяч людей к Букингемскому дворцу, где он присоединится к членам своей семьи на балконе, чтобы помахать толпе.

На следующий день в Виндзорском замке состоится концерт, который будет транслироваться по всему миру, на улицах будут народные гуляния, а понедельник станет выходным днем.

Напомним, план коронации короля Карла получил название "Золотая сфера" и это будет симбиоз традиций и современности.