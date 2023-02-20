Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в "скрутне становище" через коронацію короля Карла III

Досить тривалий час ходять чутки про те, чи отримають герцог та герцогиня Сасекські запрошення на коронацію після скандального документального серіалу Netflix і автобіографії "Запасний".

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Принц Гаррі залишиться "в скрутному становищі", якщо він і його дружина Меган Маркл отримають запрошення на коронацію короля Карла III.

Коронація нового монарха має відбутися у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року.

Було багато припущень про те, чи отримають герцог і герцогиня запрошення на захід, після скандалів навколо документального фільму про пару на Netflix і випуску автобіографії Гаррі "Запасний".

Однак королівські експерти вважають, що Гаррі та Меган усе ж таки отримають запрошення.

The Telegraph повідомив, що Гаррі зважує "мільйон різних змінних", щоб вирішити, чи повинні він і Меган летіти до Сполученого Королівства в травні.

Принц нібито стурбований тим, як британська громадськість відреагує на їхню присутність на коронації. Однак рішення пропустити історичний захід можна розцінити як "зневагу".

Крім того, четвертий день народження сина герцогів Сассекських збігається з церемонією коронації.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Друг Гаррі повідомив, що Гаррі усвідомлює, що коронація буде "майже найважливішим днем" у житті його батька Чарльза.

Крім того, він хотів би бути поряд зі своїм батьком, оскільки він коронований новим королем Великобританії, і хотів би відновити свої стосунки з іншими членами королівської родини.

Раніше цього тижня закордонні ЗМІ писали, що подружжя "обов'язково" буде на великому дні Чарльза, але не має очікувати будь-яких переговорів про примирення.

Водночас, згідно з Page Six, принц Гаррі та Меган Маркл ще не були запрошені на коронацію, але це тому, що запрошення не були розіслані. Як сказало їхнє джерело: "Ще дуже рано, ще нікого не запросили!"

Нагадаємо, принц Вільям особливо засмучений релізом скандальних мемуарів принца Гаррі.

Раніше Фокус писав про те, що принца Гаррі та його дружину висміяли в мультсеріалі "Південний парк", назвавши дурними та недалекими.