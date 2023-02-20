Принц Гарри и Меган Маркл попали в "затруднительное положение" из-за коронации короля Карла III

Довольно длительное время ходят слухи о том, получат ли герцог и герцогиня Сассекские приглашение на коронацию после скандального документального сериала Netflix и автобиографии "Запасной".

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Принц Гарри останется "в затруднительном положении", если он и его жена Меган Маркл получат приглашение на коронацию короля Карла III.

Коронация нового монарха должна состояться в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года.

Было много предположений о том, получат ли герцог и герцогиня Сассекские приглашение на мероприятие, после скандалов вокруг документального фильма о паре на Netflix и выпуском автобиографии Гарри "Запасной".

Однако королевские эксперты считают, что Гарри и Меган все же получат приглашение.

The Telegraph сообщил, что Гарри взвешивает "миллион различных переменных", чтобы решить, должны ли он и Меган лететь в Соединенное Королевство в мае.

Принц якобы обеспокоен тем, как британская общественность отреагирует на их присутствие на коронации. Однако решение пропустить исторической мероприятие можно расценить как "пренебрежение".

Кроме того, четвертый день рождения сына герцогов Сассекских совпадает с церемонией коронации.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Друг Гарри сообщил изданию, что Гарри осознает, что коронация будет "почти самым важным днем" в жизни его отца Чарльза.

Кроме того, он хотел бы быть рядом со своим отцом, поскольку он коронован новым королем Великобритании, и хотел бы восстановить свои отношения с другими членами королевской семьи.

Ранее на этой неделе зарубежных СМИ писали, что супруги "обязательно" будут на большом дне Чарльза, но не должны ожидать каких-либо переговоров о примирении.

Между тем, согласно Page Six, принц Гарри и Меган Маркл еще не были приглашены на коронацию, но это потому, что приглашения не были разосланы. Как сказал их источник: "Еще очень рано, еще никого не пригласили!ʼ

Напомним, принц Уильям особенно расстроен релизом скандальных мемуаров принца Гарри. ﻿

Ранее Фокус писал о том, что принца Гарри и его жену высмеяли в мультсериале "Южный парк", назвав глупыми и недалекими.