Почему дети принца Гарри и Меган Арчи и Лилибет могут не присутствовать на коронации
Дети принца Гарри и Меган Маркл — Арчи и Лилибет — могут не присутствовать на коронация короля Карла III, которая состоится 6 мая.
Присутствие герцога и герцогини Сассекских на коронации короля Карла III 6 мая еще не подтверждено. И если пара решит полететь в Великобританию со своими детьми, трехлетним Арчи и годовалой Лилибет, маловероятно, что их малыши будут участвовать в коронационных мероприятиях. Об этом пишет Hello.
Хотя сообщалось, что старший ребенок принца и принцессы Уэльских, принц Джордж, может сыграть роль на церемонии, вполне вероятно, что только работающие члены королевской семьи и их дети появятся на балконе Букингемского дворца после службы.
Арчи и Лилибет не появлялись на публике во время празднования Платинового юбилея в прошлом году, а Гарри и Меган присутствовали только на Национальной службе благодарения.
Коронация короля также приходится на четвертый день рождения его внука Арчи. Точно так же концерт Platinum Jubilee Party во Дворце совпал с первым днем рождения Лилибет.
Гарри и Меган рассказали в своем документальном сериале от Netflix, что они отпраздновали день рождения своей маленькой девочки в саду своего дома в Виндзоре.
Без сомнения, у пары будет что-то особенное запланированно на день рождения их сына, независимо от того, будут праздновать они его в Великобритании или в своем доме в Монтесито.
Сассексы ведут себя сдержанно с тех пор, как в конце прошлого года были выпущены их документальный сериал от Netflix и мемуары Гарри "Запасной" в январе.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл попали в "затруднительное положение" из-за коронации короля Карла III.
Также Фокус писал, что король Карл III рассмеялся на просьбу вернуть принца Гарри в королевскую семью.