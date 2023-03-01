Почему дети принца Гарри и Меган Арчи и Лилибет могут не присутствовать на коронации

Дети принца Гарри и Меган Маркл — Арчи и Лилибет — могут не присутствовать на коронация короля Карла III, которая состоится 6 мая.

Related video

Присутствие герцога и герцогини Сассекских на коронации короля Карла III 6 мая еще не подтверждено. И если пара решит полететь в Великобританию со своими детьми, трехлетним Арчи и годовалой Лилибет, маловероятно, что их малыши будут участвовать в коронационных мероприятиях. Об этом пишет Hello.

Хотя сообщалось, что старший ребенок принца и принцессы Уэльских, принц Джордж, может сыграть роль на церемонии, вполне вероятно, что только работающие члены королевской семьи и их дети появятся на балконе Букингемского дворца после службы.

Арчи и Лилибет не появлялись на публике во время празднования Платинового юбилея в прошлом году, а Гарри и Меган присутствовали только на Национальной службе благодарения.

[ + – ] Гарри и Меган посетили службу в честь платинового юбилея Фото: Getty Images

Коронация короля также приходится на четвертый день рождения его внука Арчи. Точно так же концерт Platinum Jubilee Party во Дворце совпал с первым днем ​​рождения Лилибет.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Гарри и Меган рассказали в своем документальном сериале от Netflix, что они отпраздновали день рождения своей маленькой девочки в саду своего дома в Виндзоре.

Без сомнения, у пары будет что-то особенное запланированно на день рождения их сына, независимо от того, будут праздновать они его в Великобритании или в своем доме в Монтесито.

Сассексы ведут себя сдержанно с тех пор, как в конце прошлого года были выпущены их документальный сериал от Netflix и мемуары Гарри "Запасной" в январе.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл попали в "затруднительное положение" из-за коронации короля Карла III.

Также Фокус писал, что король Карл III рассмеялся на просьбу вернуть принца Гарри в королевскую семью.