Букінгемський палац представив нове офіційне фото Карла III та королеви-консорта Камілли

Автор знімку – фотограф Х'юго Бернард.

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Нова офіційна фотографія короля Карла III та королеви-консорта Камілли представлена Букінгемським палацом у рамках підготовки до коронації монарха.

Знімок зроблений фотографом Х'юго Бернардом у Блакитній вітальні офіційної королівської резиденції.

На фото Камілла зображена у синій сукні та намистом із трьох ниток перлів на шиї та у сережках з перлами. Король позує в сірому костюмі в тонку смужку, синій краватці з візерунком і білій сорочці. Одна його рука традиційно в кишені, а іншою він приобіймає дружину.

У підписі до знімку повідомляється, що для супроводу Їх Величностей під час служби коронації обрано вісім Пажів Пошани. Пажі стануть частиною процесії через неф Вестмінстерського абатства.

"Почесними пажами короля будуть Його Королівська Високість принц Джордж Уельський, лорд Олівер Чолмонделі, майстер Ніколас Барклай і майстер Ральф Толлемач. Почесними пажами королеви-консорта будуть онуки Її Величності Гас і Луї Лопес і Фредді Паркер Боулз, а також внучатий племінник Її Величності Артур Елліот", – повідомляється у публікації.

Коронацію Карла III призначено на 6 травня. За інформацією королівського двору, на церемонію буде запрошено приблизно 2000 гостей, яким відправлять запрошення. Ескіз останніх вже представлений широкому загалу.

Раніше Фокус писав, що король одягне на церемонію особливе вбрання.