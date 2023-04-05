Королеве-консорту Камилле пророчат новый титул после коронации Карла III

После свадьбы с принцем Чарльзом Камилла стала принцессой-консортом, сейчас она – королева консорт. Однако скоро это может измениться.

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После того, как состоится коронация Карла III, и королева-консорт после нее может стать просто королевой, без приставки "консорт", пишет Hello со ссылкой на источники при дворе.

"Коронация – это подходящее время, чтобы начать использовать "королеву Камиллу" в официальном качестве", – отметил инсайдер

Во время женитьбы принца Чарльза на Камилле Паркер Боулз в 2005 году в Кларенс Хаусе заявили, что она будет известна как принцесса-консорт, когда ее муж станет королем. Однако в послании по случаю начала празднования Платинового юбилея 6 февраля прошлого года покойная королева Елизавета II сказала, что она "искренне желает, чтобы, когда это время настанет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свое собственное дело"

Начиная с коронации, дворец будет действовать по прецеденту, созданному предыдущими женами королей, включая королеву Александру, королеву Марию и королеву Елизавету, королеву-мать.

Ранее Фокус писал, что после смерти королевы новый титул получили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Теперь старший сын монарха, принц Уильям, как первый в очереди на престол после своего отца носит титул"принц Уэльский", а его жена соответственно – "принцесса Уэльская".

На коронацию Карла III, которая состоится 6 мая этого года, будут приглашены порядка двух тысяч гостей. Среди приглашенных – принц Гарри и Меган Маркл, однако прилетят ли они, на данный момент неизвестно, поскольку пара поставила Букингемскому дворцу условие.