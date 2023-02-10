Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили Корнуолл с новыми титулами (фото)

Королевская пара стала гостями Национального морского музея и Центра Драцены.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили Корнуолл в новом статусе герцога и герцогини Корнуольских. Об этом пишет People.

Королевская пара стала гостями Национального морского музея и Центра Драцены, где они пообщались со своими подданными и хорошо провели время.

Для поездки супруга будущего короля Великобритании выбрала вишневый аутфит: гольф Kiltane и юбку-миди Edeline Lee. Свой монохромный ансамбль герцогиня Корнуольская дополнила замшевыми сапогами Gianvito Rossi и бриллиантовыми серьгами Emily Mortimer Jewellery. Ее волосы традиционно были уложены легкими локонами.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Тем временем старший сын короля Карла ІІІ сделал ставку на темные оттенки в своем образе и продемонстрировал классический костюм.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года ее внук, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили значительное состояние и новые титулы. В частности супруги стали называться принцем и принцессой Уэльскими. А также они стали владельцами титулов герцога и герцогини Корнуольских: раньше они принадлежали Карлу III и королеве-консорту Камилле.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон встретилась со школьниками.

Также Фокус писал о выходе Кейт Миддлтон в блейзере за 99 долларов.