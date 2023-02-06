Кейт Миддлтон в модном полосатом свитере провела встречу со школьниками

Принцесса Уэльская присоединилась к детям в начальной школе на уроке рукоделия.

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Кейт Миддлтон открыла неделю, посвященную психическому здоровью детей, посетив начальную школу Святого Иоанна в Бетнал Грин. Принцесса Уэльская провела урок рукоделия вместе со школьниками и пообщалась с ними по душам. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская говорила с учениками начальной школы, открывая сегодня Неделю психического здоровья детей Place2Be.

41-летняя Кейт Миддлтон рассказала школьникам о том, как быть честным в своих чувствах и с самим собой.

Мать троих детей была непринужденно элегантной в шикарном полосатом черно-белом джемпере от Arket, подходящем для поздней зимней погоды.

Полосатые бретонские свитера в свое время сделал популярными Жан-Поль Готье и они уже несколько десятилетий не выходят из моды.

Свой простой, но стильный образ Кейт дополнила стильными аксессуарами: золотыми сережками от Spells of Love за 79 фунтов.

Один ученик сказал принцессе, что "общение высвобождает наши эмоции по отношению к другим людям, которые нам небезразличны".

[ + – ] Кейт Миддлтон встретилась с детьми в начальной школе Фото: Скриншот

А другой рассказал Кейт, что справляется со сложными эмоциями "делая глубокие вдохи", а затем "выпивая стакан воды".

Кейт призвала детей продолжать говорить о своих чувствах, отметив, как это важно.

"Я рада снова поддержать Неделю психического здоровья детей. Было здорово поговорить с таким количеством детей о важности связей и важных людей в их жизни", — отметила Кейт.

Принцесса поддерживает Неделю психического здоровья детей с момента ее запуска Place2Be в 2015 году. Тема этого года — "Давайте будем вместе".

Начало мероприятия Кейт Миддлтон отметила, опубликовав собственное детское фото со своим отцом, Майклом Миддлтоном.

Поклонники принцессы уже отметили, малышка Кейт очень похожа на своего младшего сына, четырехлетнего принца Луи.

Ранее принцесса Уэльская с супругом посетили торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда в штаб-квартире BAFTA в Лондоне. И Кейт Миддлтон блистала в роскошном красном костюме.