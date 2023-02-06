Кейт Міддлтон у модному смугастому светрі провела зустріч зі школярами

Принцеса Уельська приєдналася до дітей у початковій школі під час уроку рукоділля.

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Кейт Міддлтон відкрила тиждень, присвячений психічному здоров'ю дітей, відвідавши початкову школу Святого Іоанна в Бетнал Грін. Принцеса Уельська провела урок рукоділля разом із школярами та поспілкувалася з ними до душі. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська говорила з учнями початкової школи, відкриваючи сьогодні Тиждень психічного здоров'я дітей Place2Be.

41-річна Кейт Міддлтон розповіла школярам про те, як бути чесним у своїх почуттях та із самим собою.

Мати трьох дітей була невимушено елегантною в шикарному смугастому чорно-білому джемпері від Arket, що підходить для пізньої зимової погоди.

Смугасті бретонські светри свого часу зробив популярними Жан-Поль Готьє і вони вже кілька десятиліть не виходять із моди.

Свій простий, але стильний образ Кейт доповнила стильними аксесуарами золотими сережками від Spells of Love за 79 фунтів.

Один учень сказав принцесі, що "спілкування вивільняє наші емоції щодо інших людей, які нам небайдужі".

[ + – ] Кейт Міддлтон зустрілася з дітьми у початковій школі Фото: Скриншот

А інший розповів Кейт, що справляється зі складними емоціями "роблячи глибокі вдихи", а потім "випиваючи склянку води".

Кейт закликала дітей продовжувати говорити про свої почуття, зазначивши, наскільки це важливо.

"Я рада знову підтримати Тиждень психічного здоров'я дітей. Було чудово поговорити з такою кількістю дітей про важливість зв'язків та важливих людей у їхньому житті", — зазначила Кейт.

Принцеса підтримує Тиждень психічного здоров'я дітей з моменту його запуску Place2Be у 2015 році. Тема цього року — "Давайте разом".

Початок заходу Кейт Міддлтон відзначила, опублікувавши власне дитяче фото зі своїм батьком Майклом Міддлтоном.

Шанувальники принцеси вже відзначили, що Кейт дуже схожа на свого молодшого сина, чотирирічного принца Луї.

Раніше принцеса Уельська із чоловіком відвідали урочистий прийом, організований Центром раннього дитинства Королівського фонду у штаб-квартирі BAFTA у Лондоні. І Кейт Міддлтон сяяла в розкішному червоному костюмі.