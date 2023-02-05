Кейт Міддлтон опублікувала зворушливе дитяче фото

Принцеса Уельська нещодавно презентувала свій проєкт, присвячений важливості розвитку дітей молодшого віку.

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Принцеса Уельська пропагує важливість перших років життя дитини, і поділилася в їх із принцом Вільямом Instagram-акаунті архівним фото себе в дитинстві, де зображена разом із батьком Майклом Міддлтоном.

"Обличчя — найкраща іграшка для дитини. У вівторок ми запустили #ShapingUs, щоб привернути увагу до життєво важливої ролі, яку наші ранні роки відіграють у формуванні решти нашого життя.

У ці вихідні ми будемо раді, якщо ви все проведете час зі своїми друзями, сім'ями, колегами та спільнотою, розповідаючи про своє раннє дитинство та про те, як воно вплинуло на ваше життя.

Я сподіваюся, що ви також подумаєте про те, щоб приєднатися до мене і поділитися своїм фото перед своїм п'ятим днем ​​народження, щоб допомогти у цих розмовах, а також поділитися посмішками та спогадами", — написала у підписі до фото Кетрін і доповнила, що кадр був зроблений її мамою Керол.

Нагадаємо, дружина майбутнього короля Великої Британії Кейт Міддлтон відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us — підтримку та розвиток дітей у ранньому віці.

Також Фокус публікував добірку дитячих світлин на честь 41-річчя принцеси Уельської.