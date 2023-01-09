Іменинниця дня. Згадуємо, якою Кейт Міддлтон була в дитинстві

9 січня принцеса Уельська Кетрін відзначає свій 41-й день народження.

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Народилася Кетрін 9 січня 1982 року в місті Редінг в англійському графстві Беркшир у сім'ї Майкла Міддлтона та Керол Міддлтон. Її батьки познайомилися під час роботи в цивільній авіації: Керол була стюардесою, Майкл — співробітником із забезпечення польотів, а одружилися вони 1980 року.

Кейт була їх первістком і народилася 1982 року. У сім'ї Міддлтон троє дітей: Кейт, Філіпа Шарлотта (Піппа) та Джеймс Вільям. Кейт — найстарша з них.

У травні 1984 року, коли Кейт було два роки, вона разом із сім'єю переїхала в столицю Йорданії через роботу її батька. Там Міддлтони прожили до вересня 1986 року. Коли Кейт виповнилося три роки, вона стала відвідувати в Аммані англійський дитячий садок. На цьому знімку Кейт якраз знята з родиною в Джераші, в Йорданії.

[ + – ] Кейт Міддлтон із сім'єю Фото: Getty Images

На цьому знімку майбутній герцогині Кембриджській якраз три роки. Вона із родиною на відпочинку в Озерному краї у 1985 році.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На цій фотографії Кейт Міддлтон уже п'ять років. Якраз приблизно в цьому віці Міддлтон повернулася назад у Британію зі своєю родиною.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Уже в 1987 році Міддлтони заснували компанію посилкової торгівлі Party Pieces, яка успішно розвивалася на британському ринку та зробила їх мільйонерами. Сім'я влаштувалася у власному будинку в селі Баклбері в Беркширі. У цей будинок Кейт і зараз приїжджає вже зі своєю родиною — принцом Вільямом і трьома дітьми — на канікули.

Нагадаємо, король і королева Великобританії привітали Кейт Міддлтон із днем народження.

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