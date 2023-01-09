Именинница дня. Вспоминаем, какой Кейт Миддлтон была в детстве

9 января принцесса Уэльская Кэтрин отмечает свой 41-ый день рождения.

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Родилась Кэтрин 9 января 1982 года в городе Рединг в английском графстве Беркшир в семье Майкла Миддлтона и Кэрол Миддлтон. Ее родители познакомились во время работы в гражданской авиации: Кэрол была стюардессой, Майкл — сотрудником по обеспечению полетов, а поженились в 1980 году.

Кейт была их первенцем и родилась в 1982 году. В семье Миддлтон трое детей: Кейт, Филиппа Шарлотта (Пиппа) и Джеймс Уильям. Кейт — старшая из них.

В мае 1984 года, когда Кейт было два года, она вместе с семьей переехала в столицу Иордании, по причине работы ее отца. Там Миддлтоны прожили до сентября 1986 года. Когда Кейт исполнилось три года, она стала посещать в Аммане английский детский сад. На этом снимке Кейт как раз запечатлена с семьей в Джераше, в Иордании.

[ + – ] Кейт Миддлтон с семьей Фото: Getty Images

На этом снимке будущей герцогине Кембриджской как раз три года. Она с семьей на отдыхе в Озерном крае в 1985 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На этой фотографии Кейт Миддлтон уже пять лет. Как раз примерно в этом возрасте Миддлтон вернулась обратно в Британию со своей семьей.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Уже в 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли Party Pieces, которая успешно развивалась на британском рынке и сделала их миллионерами. Семья обосновалась в собственном доме в деревне Баклбери в Беркшире. В этот дом Кейт и сейчас приезжает уже со своей семьей – принцем Уильямом и тремя детьми на каникулы.

Напомним, король и королева Великобритании поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения.

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