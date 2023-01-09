К 41-летию принцессы Уэльской. Топ-7 знаковых украшений Кейт Миддлтон

9 января Кейт Миддлтон будет праздновать день рождения, а значит, в ее коллекции точно появится новая красивая драгоценность. Мы пока вспомним, что у нее уже есть.

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Кейт Миддлтон, с недавних пор принцесса Уэльская, 9 января будет отмечать свое 41-летие. Скорей всего это будет спокойное семейное торжество, как и в прошлые годы. И наверняка принц Уильям подарит супруге новое очаровательное украшение.

Но в коллекции Кейт уже есть несколько знаковых украшений, которые она надевает чаще остальных. И не только потому, что они красивы и подходят к ее нарядам, а еще и потому что они имеют для нее особое значение.

Фокус собрал самые интересные знаковые украшения Кейт Миддлтон в топ-7.

Кольцо принцессы Дианы

Это украшение вне конкуренции. Кольцо с сапфиром и бриллиантами от Garrard, которое принц Чарльз купил своей невесте, леди Диане, в 1981 году стоило около 37 тысяч долларов.

[ + – ] Знаменитое обручальное кольцо с сапфиром Фото: Getty Images

Сейчас оно бесценно. Это, пожалуй, самое известное обручальное кольцо в мире, которое копировали несчетное количество раз. Кейт Миддлтон носит его не снимая.

Тиара "Узелки любви"

Тиара "Узелки любви" была получена королевой Елизаветой от ее бабушки, Марии Текской, известной поклонницы ювелирных украшений и драгоценностей. Тиара изготовлена из 19-ти каплевидных жемчужин и бриллиантов из свадебных украшений Марии.

[ + – ] Тиара "Узелки любви"

Принцесса Диана тоже любила эту эффектную тиару, хоть и считала ее тяжелой. Кейт Миддлтон надевает ее практически на все официальные мероприятия, где нужно блистать по-королевски.

Серьги с бриллиантами и жемчугами

Очаровательные и роскошные серьги с бриллиантами и каплевидными жемчужинами часто надевала принцесса Диана. Теперь их носит Кейт Миддлтон.

[ + – ] Серьги с бриллиантами и жемчугами ранее принадлежали Диане Фото: Getty Images

Она носила их на официальных мероприятиях вроде церемонии BAFTA 2019 в Лондоне, дополняла ими платье в горошек на скачках Royal Ascot в прошлом году. И даже надевала на похороны королевы Елизаветы II. А потом дополнила ими тиару во время визита президента ЮАР на официальном приеме.

Брошь ар-деко

Если многие украшения, которые надевает Кейт Миддлтон, имеют богатую историю и их частенько надевали и другие дамы из королевской семьи.

[ + – ] Брошь ар-деко - новая у Кейт Миддлтон, но уже любимая Фото: Getty Images

То про эту бриллиантовую брошь неизвестно почти ничего. Но Кейт носит ее часто, а это значит, что она имеет для нее особое значение. Эксперты полагают, что это может быть подарок от ее родителей на ее минувший день рождения, или другой праздник.

Подвеска с именами детей

На фоне роскошнейших бриллиантов небольшая золотая подвеска на цепочке от скромного бренда Merci Maman выглядит невыразительно. Но тут речь о сентиментальности, а не о роскоши. Merci Maman специализируется на красивых уникальных персонализированных украшениях, рассказывающих историю, предлагая бесплатную индивидуальную гравировку на многих своих фирменных украшениях.

[ + – ] "Ожерелье Герцогини" - очаровательное и очень личное украшение Кейт Фото: Скриншот

На подвеске принцессы Уэльской выгравированы имена ее детей. А впервые она ее надела после рождения принца Джорджа. Она часто носит ее с украшением от Spells of Love из двух цепочек. Так что если на шее Кейт видны цепочки – на ней точно эти два украшения.

Сапфировое колье и серьги

Эти украшения также раньше носила принцесса Диана. Так что Кейт может их считать персонально своими, а не драгоценностями короны, которые напрямую ей не принадлежат. Колье было частью сапфирового гарнитура, который подарили Диане члены королевской семьи Саудовской Аравии на свадьбу. Для Кейт Миддлтон колье слегка переделали и обновили, чтобы оно сочеталось с ее обручальным кольцом.

[ + – ] Двойные сапфировые серьги - одни из любимых у Кейт Фото: Getty

А серьги Дианы с двойными сапфирами и бриллиантами Кейт начала носить сравнительно недавно, но надевает все чаще. Последний раз – во время поездки в США в 2022 году.

Коллингвудские жемчужные серьги

Эти жемчужные серьги ювелиры Collingwood преподнесли принцессе Диане в качестве свадебного подарка. Впервые она надела их за месяц до свадьбы с принцем Чарльзом и после этого часто дополняла ими свои наряды. Кейт впервые надела серьги в 2017 году на государственном банкете в Испании.

[ + – ] Коллингвудские жемчужные серьги в числе любимых у прицнессы Уэльской Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Они имеют для нее особое значение, ведь именно в этих серьгах Кейт Миддлтон позировала для своего официального фотопортрета, сделанного к ее 40-летию.

Она надевала их на поминальную службу принца Филиппа весной 2022 года и на службу в Вестминстерском аббатстве. Даже принимая президента ЮАР Сирила Рамафосу, принцесса Уэльская была в этих серьгах.

Словом, видно, что Кейт Миддлтон часто носит украшения покойной свекрови, отдавая ей дань уважения, а также знаковые вещи из королевской сокровищницы. Но есть у нее и коллекция собственных украшений, которые, возможно, когда-то, мы увидим и на принцессе Шарлотте.

Ранее мы рассказывали, что 2022 год стал самым "дорогим" для принцессы Уэльской. Кейт Миддлтон возобновила частые заграничные поездки и официальные визиты, что потребовало больших затрат на наряды и украшения.