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Стиль життя

До 41-річчя принцеси Уельської. Топ 7 знакових прикрас Кейт Міддлтон

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Фото: Getty | На нещодавній прийом на честь президента ПАР Кейт Міддлтон одягла одразу кілька "знакових" прикрас

9 січня Кейт Міддлтон святкуватиме день народження, а значить, у її колекції точно з'явиться нова красива коштовність. Ми поки що пригадаємо, що в неї вже є.

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Кейт Міддлтон, віднедавна принцеса Уельська, 9 січня святкуватиме своє 41-річчя. Швидше за все це буде спокійне сімейне свято, як і в минулі роки. І, напевно, принц Вільям подарує дружині нову чарівну прикрасу.

Але в колекції Кейт уже є кілька знакових прикрас, які вона одягає найчастіше. І не тільки тому, що вони гарні та підходять до її вбрання, а ще й тому, що вони мають для неї особливе значення.

Фокус зібрав найцікавіші знакові прикраси Кейт Міддлтон у топ 7.

Каблучка принцеси Діани

Це прикраса поза конкуренцією. Каблучка із сапфіром і діамантами від Garrard, яку принц Чарльз купив своїй нареченій, леді Діані, у 1981 році коштувала приблизно 37 тисяч доларів.

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Знаменита каблучка із сапфіром
Фото: Getty Images

Нині вона безцінна. Це, мабуть, найвідоміша каблучка у світі, яку копіювали незліченну кількість разів. Кейт Міддлтон носить її не знімаючи.

Тіара "Вузлики кохання"

Тіара "Вузлики кохання" була отримана королевою Єлизаветою від її бабусі, Марії Текської, відомої прихильниці ювелірних прикрас і коштовностей. Тіара виготовлена з 19-ти краплеподібних перлин та діамантів із весільних прикрас Марії.

Тіара "Вузлики кохання"

Принцеса Діана теж любила цю ефектну тіару, хоч і вважала її важкою. Кейт Міддлтон одягає її практично на всі офіційні заходи, де потрібно блищати по-королівськи.

Сережки з діамантами та перлами

Чарівні та розкішні сережки з діамантами та краплинними перлинами часто одягала принцеса Діана. Тепер їх носить Кейт Міддлтон.

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Сережки з діамантами та перлами раніше належали Діані
Фото: Getty Images

Вона носила їх на офіційних заходах на кшталт церемонії BAFTA 2019 у Лондоні, доповнювала ними сукню у горошок на стрибках Royal Ascot у минулому році. І навіть одягала на похорон королеви Єлизавети ІІ. А потім доповнила тіару під час візиту президента ПАР на офіційному прийомі.

Брошка ар-деко

Якщо багато прикрас, які одягає Кейт Міддлтон, мають багату історію і їх часто надягали й інші жінки з королівської сім'ї.

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Брошка ар-деко — нова у Кейт Міддлтон, але вже улюблена
Фото: Getty Images

То про цю діамантову брошку невідомо майже нічого. Але Кейт носить її часто, а це означає, що вона має для неї особливе значення. Експерти вважають, що це може бути подарунок від її батьків на її минулий день народження або інше свято.

Підвіска з іменами дітей

На тлі найрозкішніших діамантів невелика золота підвіска на ланцюжку від скромного бренду Merci Maman виглядає невиразно. Але тут йдеться про сентиментальність, а не про розкіш. Merci Maman спеціалізується на красивих унікальних персоналізованих прикрасах, що розповідають історію, пропонуючи безкоштовне індивідуальне гравіювання на багатьох своїх фірмових прикрасах.

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"Кольє Герцогині" — чарівна і дуже особиста прикраса Кейт
Фото: Скриншот

На підвісці принцеси Уельської вигравіровано імена її дітей. А вперше вона її надягла після народження принца Джорджа. Вона часто носить її з прикрасою від Spells of Love із двох ланцюжків. Тож якщо на шиї Кейт видно ланцюжки — на ній точно ці дві прикраси.

Сапфірове кольє та сережки

Ці прикраси також раніше носила принцеса Діана. Тож Кейт може їх вважати персонально своїми, а не коштовностями корони, які їй прямо не належать. Кольє було частиною сапфірового гарнітуру, який подарували Діані члени королівської родини Саудівської Аравії на весілля. Для Кейт Міддлтон кольє злегка переробили й оновили, щоб воно поєднувалося з її обручкою.

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Подвійні сапфірові сережки — одні з улюблених у Кейт
Фото: Getty

А сережки Діани з подвійними сапфірами та діамантами Кейт почала носити порівняно нещодавно, але одягає все частіше. Востаннє — під час поїздки до США у 2022 році.

Коллінгвудські перлинні сережки

Ці перлинні сережки ювеліри Collingwood піднесли принцесі Діані як весільний подарунок. Уперше вона одягла їх за місяць до весілля з принцом Чарльзом і після цього часто доповнювала ними своє вбрання. Кейт уперше одягла сережки у 2017 році на державному банкеті в Іспанії.

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Коллінгвудські перлинні сережки серед улюблених у прицнеси Уельської
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Вони мають для неї особливе значення, адже саме у цих сережках Кейт Міддлтон позувала для свого офіційного фотопортрета, зробленого до її 40-річчя.

Вона одягала їх на поминальну службу принца Філіпа навесні 2022 року і на службу у Вестмінстерському абатстві. Навіть приймаючи президента ПАР Сиріла Рамафосу, принцеса Уельська була в цих сережках.

Словом, видно, що Кейт Міддлтон часто носить прикраси покійної свекрухи, віддаючи їй пошану, а також знакові речі з королівської скарбниці. Але є в неї і колекція власних прикрас, які, можливо, колись ми побачимо і на принцесі Шарлотті.

Раніше ми розповідали, що 2022 рік став "найдорожчим" для принцеси Уельської. Кейт Міддлтон відновила часті закордонні поїздки й офіційні візити, що вимагало великих витрат на вбрання та прикраси.