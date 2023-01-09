Король и королева Великобритании поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения

Этот день рождения Кэтрин подпортил принц Гарри чередой взрывных интервью, в которых нелестно отозвался о своих британских родственниках.

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9 января принцесса Уэльская Кэтрин отмечает свой 41-ый день рождения. По этому поводу на странице Букингемского дворца в соцсети появилось поздравление для ее Королевского Высочества.

На опубликованном фото Кейт Миддлтон в ярко-красном пальто и черных брюках присела перед маленькой девочкой в нарядном костюме, которая будущей королеве букет цветов. Кейт улыбается ребенку, принимая подарок.

"Сегодня поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения!" – говорится в подписи к снимку.

В комментариях поклонники герцогини Кембриджской и Корнуолльской тоже оставили немало теплых слов в ее адрес.

"С днем рождения, Кэтрин, принцесса Уэльская", "Поздравляем с Днем Рождения Вас, Ее Королевское Высочество принцессу Кейт!" – пишут в комментариях.

В этом году день рождения Кэтрин омрачен скандалами, в которые королевскую семью втянул принц Гарри, дав несколько скандальных интервью накануне выхода книги "Запасной", где пообещал "рассказать всю правду" о жизни с отцом и братом. Отрывки мемуаров уже попали в СМИ и произвели эффект разорвавшейся бомбы, поскольку, среди прочего, там достанется и Кейт. В частности, герцог Сассекский утверждает, что именно Уильям и его тогда еще девушка Кэтрин подбили надеть его на вечеринку в 2005 году нацистскую форму, что позже привело к грандиозному скандалу.

Он также рассказал, как Меган унизила жену принца Уильяма, и написал о драке с братом.

Книга выходит 10 января, но уже известно, что отец, Карл III, вычеркнул Гарри и Меган из списка гостей, приглашенных на коронацию. В свою очередь герцог заявил, что несмотря на все его откровения, он не лишится королевского титула.