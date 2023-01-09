Король і королева Великобританії привітали Кейт Міддлтон із днем народження

Цей день народження Кетрін зіпсував принц Гаррі низкою вибухових інтерв'ю, у яких неприємно відгукнувся про своїх британських родичів.

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9 січня принцеса Уельська Кетрін відзначає свій 41-й день народження. З цієї нагоди на сторінці Букінгемського палацу в соцмережі з'явилося вітання для її Королівської Високості.

На опублікованому фото Кейт Міддлтон у яскраво-червоному пальті й чорних штанах присіла перед маленькою дівчинкою в ошатному костюмі, яка дарує майбутній королеві букет квітів. Кейт посміхається дитині, беручи подарунок.

"Сьогодні вітаємо принцесу Уельську з днем народження!" — йдеться в підписі до знімку.

У коментарях шанувальники герцогині Кембриджської та Корнуольської теж залишили чимало теплих слів на її адресу.

"З днем народження, Кетрін, принцесо Уельська", "Вітаємо з Днем Народження Вас, Її Королівську Високість принцесу Кейт!" — пишуть у коментарях.

Цього року день народження Кетрін затьмарений скандалами, 3 які королівську родину втягнув принц Гаррі, давши кілька скандальних інтерв'ю напередодні виходу книги "Запасний", де пообіцяв "розповісти всю правду" про життя з батьком і братом. Уривки мемуарів уже потрапили в ЗМІ та справили ефект бомби, що розірвалася, оскільки, серед іншого, там дістанеться й Кейт. Зокрема, герцог Сассекський стверджує, що саме Вільям і його тоді ще дівчина Кетрін підбили одягти його на вечірку у 2005 році нацистську форму, що пізніше призвело до грандіозного скандалу.

Він також розповів, як Меган принизила дружину принца Вільяма, та написав про бійку з братом.

Книга виходить 10 січня, але вже відомо, що батько, Карл III, викреслив Гаррі та Меган зі списку гостей, запрошених на коронацію. Зі свого боку, герцог заявив, що, незважаючи на всі його одкровення, він не втратить королівський титул.