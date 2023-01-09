Король Карл ІІІ вперше вийшов на публіку після скандалу з мемуарами принца Гаррі (фото)

Після виходу книги меншого сина монарха виключили зі списку запрошених на коронацію Карла ІІІ у травні 2023.

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Король Карл ІІІ вперше вийшов на публіку після скандалу з мемуарами принца Гаррі. Про це пише Нello Мagazine.

Британського монарха вперше зняли після виходу мемуарів принца Гаррі "Spare", які розповідають про королівську родину.

На фотографіях видно, як старшого сина покійної Єлизавети ІІ вивозять із маєтку Сандрінгем разом із водієм. Карл ІІІ, одягнений у гірчичне пальто, дивився у вікно машини. Він перебував у маєтку Норфолк з різдвяного періоду з королевою-консортом Каміллою, і вони повинні вирушити до свого шотландського будинку в перші тижні січня 2023.

На цих фотографіях Карла ІІІ побачили вперше після першої публікації уривків з книги "Spare", у якій герцог Сассекський стверджував, що на нього напав його старший брат, принц Вільям.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Менший син короля стверджував, що пара посперечалася через свої стосунки, а також щодо дружини Гаррі Меган, що призвело до того, що Вільям кинувся на Гаррі та повалив його на землю.

Поява на публіці монарха також збігається з виходом трейлера ITV, де принц Гаррі рекламує книгу та розповідає про коронацію його батька.

[ + – ] Король Карл ІІІ

Нагадаємо, перед зустріччю з батьком принц Гаррі попросив Меган Маркл зробити легкий макіяж.

Також Фокус писав про реакцію принца Вільяма на вихід скандальних мемуарів молодшого брата.